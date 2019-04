Karma pakt uit met drie nieuwe auto’s

En lelijk zijn ze allesbehalve.

Het vrij nieuwe Karma Automotive, dat de overblijfselen van Fisker heeft overgenomen en nog altijd met de blauwdrukken van het origineel aan de haal gaat, komt op Auto Shanghai eindelijk met iets nieuws op de proppen. Naast een verse update voor de Revero komt het bedrijf aanzetten met niet één, maar liefst twee conceptauto’s. In dit artikel nemen we de bolides onder de loep.

Pininfarina GT

Wie een blik werpt op de door Pininfarina ontworpen, gelijknamige Gran Turismo en een beetje kennis van de huidige supercars heeft, zal direct een vergelijking hebben gemaakt met de recentelijk onthulde Battista. Het 1.900 pk sterke straatkanon mag dan veel weghebben van een zekere Ferrari, bepaalde stijlelementen als de koplampen heeft het ontwerphuis ook op deze GT toegepast. En het oogt zeker niet verkeerd.

Hoewel de GT op het eerste gezicht weinig overeenkomsten vertoont met de Revero, is hij onderhuids wel degelijk hetzelfde. Volgens Karma heeft Pininfarina enkel het koetswerk ontworpen en deze over de basis getrokken. Met het studiemodel wil Karma eventuele interesse peilen voor een mogelijke tweedeursauto. Wanneer voldoende mensen de GT willen hebben, dan zal het bedrijf Pininfarina de opdracht geven een gelimiteerd aantal exemplaren in productie te nemen.

Revero GT

Hierboven gaven we al aan dat de Pininfarina GT gebouwd wordt op de basis van de Revero, maar die is nu juist eindelijk zelf eens veranderd. Hoewel het ontwerp van de nieuwe Revero GT weinig afwijkt ten opzichte van het uitgaande model, zijn er onderhuids meer ingrijpende aanpassingen te vinden.

Karma heeft de tweeliter viercilinder die tot voor kort onderdeel uitmaakte van de aandrijflijn vervangen door een meer hedendaagse krachtbron. Voortaan ligt er een BMW TwinPower Turbo met drie cilinders in de Karma, die fungeert als range-extender. Gezamenlijk produceren de twee elektrische motoren op de achteras, de elektromotor op de vooras en de benzinemotor een respectabele 535 pk. Volledig elektrisch kun je door het 28 kWh-accupakket amper rijden. Volgens Karma bedraagt het rijbereik van de auto een vrij marginale 128 kilometer. Gelukkig maakt de benzinemotor dit weer goed.

SC1 Vision Coupé

Zoals de naam van het beestje al doet vermoeden is dit studiemodel in het leven geroepen om aan te tonen waar Karma de komende jaren precies naartoe wil op het gebied van design. Als dit inderdaad de weg is die het bedrijf van plan is in te slaan, dan zijn wij aan boord. Door zijn gladde lijnen en gigantische deuren is het een machtige machine om te bekijken. Uiteraard is het nog maar afwachten in hoeverre we deze auto in de toekomst terug zullen gaan zien, maar vooralsnog is het veelbelovend.