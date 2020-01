Gelekt: dit is de nieuwe Volkswagen Golf GTI!

Voorspelbaar, toch leuk.





Leuke auto’s maken, dat kunnen ze wel bij de Volkswagen Groep. Naast ontelbare crossovers waar we nu niet bepaald voor warm lopen, zijn er ook nog genoeg toffe producten uit de koker van Wolfsburg. Een nieuw pleziermodel waar de wereld binnenkort kennis mee mag maken is de nieuwe GTI op basis van de achtste generatie Golf.

Volkswagen presenteert op de Autosalon van Genève in maart de nieuwe Golf GTI. Nog ruim voordat het zover is kun je stiekem nu al kennis maken met het uiterlijk van de kersverse GTI. Via Instagrammer Wilco Blok is een foto naar buiten gekomen die de achterkant van de hot hatch in beeld brengt.

Wat we kunnen verwachten van de nieuwste GTI kon je recent al lezen in dit artikel van collega @willeme. Wat opvalt aan de gelekte foto is de flinke achterspoiler op de Golf 8 GTI. Dit kan duiden op een performance package, of wellicht is dit een losstaand model. Van de laatste generatie Golf GTI zagen we onder meer een Clubsport, Clubsport S en een TCR.

Het is niet duidelijk of dit een uiteindelijk een productiemodel is, of dat dit een pre-productieauto betreft. De velgen op het gelekte exemplaar roept immers wat vragen op. Prima voor onder een normale Golf, maar op een GTI mag je toch wel wat dikkers verwachten.