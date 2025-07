Interieurfilter ID Buzz vervangen? Even de voorkant eraf

Bij een EV heb je in theorie minder onderhoud vanwege het ontbreken van (bak)olie en luchtfilters, maar ander onderhoud is soms wel wat gedoe. Bewijs: een interieurfilter op een ID Buzz vervangen.

De elektromotoren van een EV zijn ietsje minder gecompliceerd dan een ICE. Geen olie of geen luchtfilters: dat scheelt wel. Toch zijn er ook dingen die los staan van de aandrijflijn. Remmerij, dat moet je toch op den duur vervangen. Banden ook. En wat te denken van ruitenwisservloeistof? En ook het luchtfilter in de cabine, ook wel bekend als het pollen- of interieurfilter, moet wel eens vervangen worden.

Interieurfilter Volkswagen ID Buzz

Het zou natuurlijk mooi zijn als dit ene onderhoudstaakje dan nog een beetje uit te voeren is. Een Volkswagen-monteur laat zien hoe het filter vervangen werkt op een ID Buzz. En eh, makkelijk is een ander woord. Kijk mee.

Volkswagen is zo aardig geweest om de ID. Buzz uit te rusten met een voorklepje om bij een paar nodige onderhoudsitems te komen. Begin daarmee, maar dan is de kous zeker nog niet af. Want dan moet je een aantal connectoren losmaken, de ruitenwissersproeier eraf halen en dan een paar bouten losdraaien. Vervolgens moeten twee delen onder de voorruit eraf en dan kan je bij de behuizing. Die je ook nog even moet losmaken. En dan kan het filter eruit. Oké, zo opgeschreven klinkt het misschien niet zo heftig, maar het is wel bovengemiddeld veel moeite voor een filter dat in theorie erg makkelijk te vervangen is.

Nieuw onderhoud

Omdat je in theorie weinig in de motorruimte te zoeken hebt, zijn EV’s vaak zo gebouwd dat je daar ook minder goed bij kan. Toch roept het de vraag op of het allemaal zo lastig moet. In het geval van het filter vervangen op de ID Buzz moeten er toch wel dusdanig veel onderdelen aangeraakt worden dat je het risico loopt op schade en/of verkeerde montage. Voor enkel een filter. Helemaal omdat dat compartiment voorop dus bedoeld is om makkelijk bij de vervangbare items te komen. Het is op zijn minst een bijzondere ontwikkeling. (via @chromelizard op TikTok)