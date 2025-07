Zo lang heeft Ford kunnen genieten van hun ‘Ringrecord

Na enkele maanden moet Ford hun meerdere erkennen en wordt hun Nürburgring-record dubbel verbroken.

De door Max Verstappen goedgekeurde Ford Mustang GTD is misschien wel de heftigste versie van het Mustang-platform dat we ooit hebben gezien. En in tegenstelling tot de Shelby-versies waar vooral enorm veel pk het doel is, lukt het de GTD ook om met succes een bocht te nemen. En ook 147 op een rij, zo blijkt door het behalen van een Nürburgringrecord. Oké, die rondetijd van 6:52 is een wat bijzonder record: de snelste Amerikaan rond de ‘Ring. Want auto’s als de Porsche 911 GT2 RS en Mercedes-AMG GT Black Series (waar de Mustang mee concurreert) zijn zo’n tien seconden sneller. Om nog maar te zwijgen over de algehele recordhouder, de AMG One.

Verbroken

Het is best een mooie mijlpaal voor de Mustang, zodat Ford kan zeggen dat hun klassieker de snelste Amerikaan is. Toch is dat helaas niet meer zo: na het record in december 2024 zijn ze hem alweer kwijt. Chevrolet heeft een dagje op de Nürburgring gespendeerd om hun drietal heftige circuitmonsters officieel te klokken. Dat ging als volgt.

De ’traagste’ (minst snelle is een betere term) tijd werd gezet door de Chevrolet Corvette Z06 met het ‘Z07 Performance Package’ voor het circuit. De 679 pk sterke versie van de ‘Vette deed het in 7:11. Ook al is dit de snelste en meest krachtige atmosferische V8, Chevrolet kan hiermee niet echt een record pakken. De Porsche 911 GT3 RS, die ook geen hulp krijgt van turbo’s of compressors, behoudt die titel met een tijd van 6:49.

ZR1(X)

Geen zorgen, Chevrolet had nog twee Corvette-vormige ijzers in het vuur. En die weten wel de indruk te wekken: Chevrolet pakt een nieuw record met de Corvette. Om te beginnen met de 1.078 pk sterke Chevrolet Corvette ZR1, in dit geval uitgerust met het ‘ZTK Performance Package’ (waar GM die namen vandaan tovert blijft een raadsel). Deze ultieme circuitversie van de ultieme circuit-Corvette laat de Mustang alle hoeken van de kamer zien dankzij een tijd van 6:50. Toch willen we erbij vermelden dat de Corvette met meer dan 200 extra pk’s en de ‘betere’ lay-out voor snelheid door zijn middenmotor er maar twee seconden mee opschiet. En dat is op de Nürburgring, dus op kortere circuits is het verschil marginaal. Maar goed, verbroken is verbroken.

We hoeven echter niet een tijd van 6:50 te noteren als nieuwe snelste Amerikaan op de Nürburgring. Want GM nam nóg een auto mee: de Chevrolet Corvette ZR1X met datzelfde ZTK-pakket. Dat betekent een extra 170 pk dankzij een elektromotor op de voorwielen. En die ultieme ZR1X kan het in… tromgeroffel… 6:49. Om precies te zijn: 6:49,275, met een tijd van 6:50,763 voor de ZR1 zonder hybride-spul. Kijk, we willen niet verbaasd of wereldvreemd doen over rommelen in de marge met dit soort records, maar voor die extra 170 pk krijg je dus op de ‘Ring maar een voordeel van anderhalve seconde. Grof gerekend 0,009 seconde eraf per pk.

Maar hey, we zeiden het al: records zijn records. Chevrolet is weer de snelste Amerikaan op de ‘Ring en de ZR1X komt nu ook op plek vijf van snelste straatlegale auto’s op de Nürburgring. Enkel de AMG GT Black Series, Porsche 911 GT2 RS MR én de standaardversie met Manthey-verbeteringen en de AMG One zijn sneller. In het vrijwel niet bestaande gat tussen de ZR1 en ZR1X past nog de GT3 RS, die 0,1 seconden langzamer is dan de ZR1X. Besef dat even: een turboloze 911 met minder dan de helft van het aantal pk van de ZR1X maakt het zó spannend. Zo zie je maar weer, vermogen is niet alles.

Meer lezen? Dit zijn de meest merkwaardige Nürburgring-records op een rij!