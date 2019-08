Hoera, de Nederlandse auto-industrie is jarig!

Om het even kort door de bocht te zeggen.

Nederlanders die iets willen betekenen in de autowereld gaan vooral overal en nergens heen. De designwereld bijvoorbeeld, daar hangt de rood-wit-blauwe vlag aan de gevel van vele internationaal georiënteerde studio’s. We hebben in de huidige tijd een mooi setje Nederlandse ontwerpers, denk aan BMW (Adrian van Hooydonk, al zwaait daar over meer dan design ook een Nederlander met de scepter), Renault (Laurens van den Acker) en Ford (Amko Leenarts), naast nog een paar andere voorbeelden. Leuk, die mondiale bekendheid, maar het betekent wel dat we in ons kikkerlandje zelf totaal geen autoindustrie hebben. Ja, in de letterlijke zin omdat er in Born wat Beierse SUV’s in elkaar geschroefd worden, maar naast een paar opkomende visionairen zijn er maar weinig plekken waar in Nederland volledig Nederlandse auto’s in elkaar geschroefd worden.

Met de terechte uitzondering van één kleinschalige fabriek in Lelystad. Daar waar Joop Donkervoort op basis van de Lotus Seven ineens besloot dat de simpele kitcar een Nederlandse invalshoek verdiende. Zijn bedrijf Donkervoort mocht vorig jaar al 40 kaarsjes uitblazen (en deed dat met de heftigste versie van hun D8 GTO) en dit jaar is de heer Donkervoort zelf aan de beurt. Joop Donkervoort is precies vandaag 70 jaar oud geworden. Wij feliciteren hem, maar het verjaardagscadeautje levert hij zelf aan. Wij durven de vergelijking met Sinterklaas niet te maken, dus doe dat zelf maar.

Het verjaardagscadeautje in kwestie is een compleet nieuw model! Geintje, de D8 was al een vrij radicale nieuwe richting in het zo origineel mogelijke Lotus Seven-recept. Het speciaaltje en verjaardagscadeautje van Joop Donkervoort is de Donkervoort D8 GTO JD70. Uiteraard staat dat voor Joop Donkervoort en diens 70 levensjaren.

De JD70 is wederom de ultieme versie van de D8, de specs zijn identiek aan die van de GTO-40. Even samengevat betekent dat de 2.5 liter vijfcilinder turbomotor uit de Audi RS3 met 400 pk. In een RS3 kom je daarmee al redelijk rap van je plek, laat staan dit lichtgewicht monster dat slecht 678 kg op de weegschaal zet. Dit is mede dankzij zogenaamde EX-CORE® koolstofvezeltechnologie, een nieuw soort experimenteel koolstofvezel, waarvoor Donkervoort zelfs innovatiesubsidie krijgt van de EU. Daarnaast gelden de standaard Donkervoort-spelregels: geen elektronische hulpjes, geen onnodige extra’s die gewicht toevoegen. Gewoon jij, een stuur en drie pedalen, een versnellingsbak en een motor. Een fluwelen voet is aan te raden bij dit heftige spul. Wat betreft de JD70 gaat het alleen om optisch verschil, het speciaaltje is te herkennen aan een unieke lakkleur: groen met koolstofvezeleffect, een knipoog naar de EX-CORE. Daarnaast twee racestrepen, want die maken je nog sneller.

Van de JD70 komen 70 exemplaren, om Donkervoort te citeren: “voor elk levensjaar van Joop één exemplaar”. We vinden het een beetje cru om JD te betichten van Bugatti-esque praktijken, maar we moeten toegeven dat er meer speciaaltjes dan gloednieuwe modellen van de ‘band’ rollen. Desalniettemin is dat wel redelijk het verwachtingspatroon voor zo’n klein bedrijf. De 70 exemplaren zouden tussen 2020 en 2021 op de weg moeten verschijnen met een prijskaartje van 163.636,36 euro. Een grappig getal waar de zes en drie centraal staan, al weten we niet precies waarom.