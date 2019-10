Waarom ook jij de nieuwe Peugeot 2008 kan tegenkomen

Er is een kans dat je de kersverse crossover van Peugeot al hebt zien rijden.

Soms sta je er niet bij stil, maar ook in Nederland zijn we goed in dingen organiseren. We zijn prima bereikbaar met een uitstekend internationaal vliegveld als basis en er zijn tal van evenement-locaties in de buurt van Schiphol. Niet zo vreemd dat bedrijven (inter)nationale fuifjes organiseren op Nederlandse bodem.

Dit brengt ons bij Peugeot. Wie de afgelopen dagen in en rondom Amsterdam is geweest heeft een grote kans de nieuwe 208 en/of 2008 gezien te hebben. Onze eigen @CasperH kwam een rijtje 2008’s tegen, beelden van de Nextbase-dashcam check je op Autojunk. Ook lezers hebben foto’s geupload op Autojunk van de 2008.

Peugeot heeft in Amsterdam een groot (wereldwijd) dealer-evenement georganiseerd. Het gaat hier om de Peugeot International Convention 2020. De Franse autofabrikant gebruikt de nieuwe 208 en 2008 om bezoekers van en naar dit event te brengen. Het event begon afgelopen maandag en vandaag is de laatste dag. Per dag worden zo’n 950 mannen en vrouwen heen en weer gereden. Peugeot heeft 350 auto’s ingezet om dit event in goede banen te leiden, aldus de Franse autobouwer tegenover Autoblog.nl

De organisatie van deze Brand Convention is dus dit jaar in onze hoofdstad. De volgende keer zal vermoedelijk weer een andere wereldstad aan de beurt zijn.

Fotocredit: @mros via Autojunk