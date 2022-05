Jos Verstappen: ‘Red Bull heeft Max niet naar voren geholpen’

Jos Verstappen is niet blij met de gang van zaken in Monaco…

Dit jaar leek het jaar van Ferrari te worden, maar vorige week in Spanje pakte ‘onze’ Max de leiding in het kampioenschap. En na afloop van de chaotische GP van Monaco staat Max nog steeds bovenaan. Terwijl dat ook zomaar anders uit had kunnen pakken. Harstikke mooi dus voor alle Verstappen-fans.

Zijn grootste fan (Jos Verstappen) is echter allesbehalve tevreden over het afgelopen weekend. Voor de afwisseling was het namelijk Sergio Perez die schitterende en niet Max Verstappen. En dat is niet hoe Jos het graag ziet.

Volgens Jos is dit de fout van Red Bull. Het team heeft “weinig invloed uitgeoefend om Max naar voren te helpen,” zo schrijft hij op Verstappen.com. Volgens Jos heeft Red Bull niet de juiste strategische keuzes gemaakt. In plaats van Perez hadden ze Max eerst moeten laten stoppen voor de intermediates.

“Het viel nu volledig de kant van Checo op. Dat was voor mij teleurstellend en had ik voor de kampioenschapsleider graag anders gezien.” Ook geeft hij aan dat Max als tweede had kunnen kwalificeren als er niet een crash was geweest. Die toevallig was veroorzaakt door ene Sergio Perez…

Lang verhaal kort: de mindere prestaties van Max zijn allemaal de schuld zijn van Red Bull en Perez. Toch voegt Jos er nog aan toe: “Ik gun Checo de zege los van dit alles wel. Winnen in Monaco is natuurlijk iets speciaals.” Het is goed dat hij dit er even bij zegt, want we begonnen bijna te denken dat hij Perez deze mooie overwinning misgunt.

Bron: Verstappen.com