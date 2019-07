Youtuber doet 2.781 kilometer in 24 uur met Tesla

Range Anxiety? Waar heb je het over?

Vanaf het allereerste begin van deze moderne EV-revival waar we nu inzitten is het een van de, zo niet hét grootste kritiekpunt: elektrische auto’s hebben een te geringe actieradius. Ze komen niet heel erg ver en als ze leeg zijn ben je ontiegelijk veel tijd kwijt met het opladen (mits je een stekker kan vinden). Vroege moderne EV’s hielden het in de praktijk vaak al voor gezien na een dikke honderd kilometer. Zelfs in ons piepkleine Nederland is dat toch wat weinig om alle taken van de gemiddelde gezinsauto te volbrengen.

Inmiddels is de techniek al een heel stuk verder. Tenminste, bij Tesla dan, want andere merken hebben er nog steeds moeite mee om flinke afstanden te maken op één spreekwoordelijke ‘tank’. We zullen geen namen noemen *kuch* Audi e-tron *kuch*. Maar vooroordelen sterven bijna net zo traag als hoop. Vandaar achtte Tesla-fanaat en jijbuizer Bjørn Nyland het een puik idee een afstandsrecord te zetten met een Tesla Model 3, om dikke hits te scoren en tevens de wereld te laten zien dat je best ver kan komen met zo’n EV-gebakje als je dat wil.

Nyland toog naar ons buurland Duitsland om gebruik te maken van het IONITY-netwerk van oplaadstations. Tevens had hij een strategie bedacht om zoveel mogelijk kilometers te maken. Los van het inzetten van meerdere bestuurders hield deze vooral in: hard rijden en elke keer opladen tot vijftig procent. Zoals kenners weten gaat het oplaadproces van batterijen eerst rap en vervolgens steeds langzamer, naarmate de batterij al meer opgeladen is. Door telkens maar vijftig procent te laden, sta je dus uiteindelijk minder tijd bij het oplaadstation (je moet er alleen wel meer gebruiken).

Uiteindelijk kwamen Nyland en zijn matties dus 2.731 kilometer ver, wat een gemiddelde reissnelheid van 115 kilometer per uur betekent. Niet verkeerd. Het is allemaal gefilmd en gestreamed dus er is keihard bewijs. Goed om te weten: voor de trip werd 850 kWh verstookt, het equivalent van ongeveer tien volledige ladingen stroom bij een Tesla Model 3 Long Range AWD. Koop dan?