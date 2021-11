Alfa Romeo wil opnieuw de strijd aangaan met Mini

Betekent dit dat de MiTo een opvolger krijgt? Nee.

‘Premium’ auto’s waren van oudsher grotere auto’s. Rond de milleniumwisseling kreeg BMW echter een briljante inval: wat als we nu eens een compacte premium auto neerzetten? De rest is geschiedenis.

Bij Alfa Romeo dachten ze: wat Mini kan, kunnen wij ook. Dit resulteerde in de MiTo, die maar liefst twaalf jaar in productie is geweest. Hoewel de MiTo zeker geen flop was, heeft dit model geen vervolg gekregen. Net zo min als de Giulietta. Daarmee zijn de compacte auto’s uit het gamma van Alfa Romeo verdwenen.

Dat zal echter niet zo blijven. De Italianen gaan onder de hoede van Stellantis het gamma weer naar onderen uitbreiden. De Stelvio krijgt om te beginnen een kleiner broertje in de vorm van de Tonale. Dat zullen jullie inmiddels wel weten, want er komt zo ongeveer maandelijks een bericht dat deze auto is uitgesteld.

Alfa’s CEO Jean-Phillipe Imparato hint er nu echter naar dat er nog een compacter model komt. Deze zal op zijn beurt onder de Tonale gepositioneerd worden. Deze auto moet opnieuw de concurrentie met Mini aangaan.

Betekent dit dat het een B-segment hatchback wordt? Nee, natuurlijk niet, want we leven in 2021. Het wordt dus een cross-over. Dit zou dan de derde cross-over worden van Alfa Romeo. Als we even niet opletten bouwt Alfa straks alleen nog maar cross-overs.

Er is ook al een naam bekend. Volgens Italiaanse media gaat de kleinste Alfa Romeo Brennero heten. Dat klinkt aannemelijk, aangezien de Stelvio en de Tonale ook hun naam te danken hebben aan een bergpas.

Alfisti zullen niet direct staan te springen bij het horen van dit nieuws, maar je kunt niet zeggen dat het een onverstandige keuze is van Alfa Romeo. Ja, wij zouden bij Autoblog ook het liefst zien dat Alfa met een 6C komt, maar de schoorsteen moet ook roken.

Via: Automotive News Europe