Introductie: Autoblog Vakantieauto van het Jaar

Gewoon omdat ook jij wilt weten welke de beste is.

Ieder jaar weer worden er verkiezingen gehouden om te bepalen welke auto er het beste is in zijn klasse. Handig, maar wat Autoblog betreft wordt er steevast een zéér belangrijke categorie over het hoofd gezien: de vakantieauto. Daar brengen we nu verandering in.

Hoe wij dat gaan aanpakken? Simpel. Wij gaan in juni op Autoblog een aantal auto’s onder de aandacht brengen, die ieder kans maken op deze felbegeerde titel. Bij de verkiezing zal de Autoblog Jury de handen ineenslaan met een aantal vakantie-experts (ja, die bestaan) en vervolgens uitzoeken welke twee auto’s het meest geschikt zijn om mee op reis te gaan.

Twee? Ja, twee. Autoblog begrijpt namelijk dat een vakantieauto voor de meeste mensen geschikt moet zijn voor een heel gezin, maar dat er wel degelijk voldoende petrolheads bestaan die puur rijplezier willen ervaren wanneer ze op pad gaan. Zodoende zullen de auto’s die kansmaken op de titel worden onderverdeeld in de categorieën Familie en Fun.

Voor beide categorieën zullen een aantal finalisten worden geselecteerd, die ieder behandeld zullen worden in een artikel én een video. Zo kunnen wij alle wagens evenveel aandacht schenken en lekker veel content voor jullie maken. In de beslissende video zullen we de uiteindelijke winnaars bekendmaken.

Wij gaan het voor jullie uitzoeken: waaraan moet een écht goede vakantieauto nu precies voldoen?