Komt de Toyota ProAce City jou ook zo bekend voor?

Niet onvoorspelbaar, wel een nieuwkomer.

Bestelwagens zijn net A-segmenters. Nou ja, de meeste bestelwagens kunnen een kleine stadsauto in hun laadruim kwijt, maar er is een belangrijke overeenkomst. Namelijk dat bestelwagens ook goedkoop gefabriceerd moeten worden. Het is niet ongewoon dat er daardoor een groot rebadge-festijn ontstaat. Overigens is het daar momenteel een grote puinhoop. Er zijn twee grote allianties qua busjes: Peugeot/Citroën/Fiat en Renault/Opel/Nissan. Dit betekent dat de Boxer (de grootste Peugeot-bus) ook als Citroën Jumper (of Relay) en Fiat Ducato te bestellen is. Hetzelfde als dat de Opel Vivaro ook als Renault Trafic te bestellen is. Echter, sinds de aansluiting van Opel in het PSA-netwerk is de Vivaro nu gebaseerd op de Peugeot Expert uit de PSA-Fiat alliantie. En Fiat? De opvolger van de op de Expert gebaseerde Scudo, de Talento, is gebaseerd op de oude Opel Vivaro.

Het schuift dus een beetje in de concerns. In het gat wat de Fiat Scudo liet vallen in de PSA-driehoek kwam Toyota om de hoek kijken. De Partner (kleinste) en Boxer (grootste) kregen geen Toyota-logo: de middelste (Expert, Jumpy, Scudo) werd de Toyota ProAce. Sinds de HiAce van zo’n vijftien jaar geleden is het voor het eerst dat je in Nederland een Toyota-bus kunt bestellen. Het was tot op het heden dus alleen mogelijk om de ProAce, de middenmoter, te kopen. Die krijgt een klein broertje: de ProAce City.

Is dat dan een baanbrekende, revolutionaire bestelbus? Nee, dat niet. Het is wel een erg Toyota-esque interpretatie van de Citroën Berlingo, Peugeot Partner en Opel Combo. Die drie kleine busjes kregen een makeover en Toyota werd hier als vierde aan toegevoegd. De ProAce City komt ons daarom wel errug bekend voor.

Naast het Toyota-frontje wat de ProAce City aangemeten krijgt zijn de verschillen tussen eerdergenoemde PSA-bussen klein. Omdat, zoals in het begin van dit artikel werd gezegd, een nauwe samenwerking kosten drukt. Zo hoeven er geen aparte koplampen, deuren, motorkappen of überhaupt een hele carrosserie vanaf de grond opnieuw ontworpen te worden. Alleen een nieuwe voorbumper en je bent set. We houden de cijfers daarom even kort: je kunt kiezen voor een reguliere versie met 3,3 kubieke meter laadruimte, kies je voor de ProAce Long, dan wordt dat 3,9 kubieke meter. De ProAce City komt in drie motorvarianten, twee benzinemotoren (waarschijnlijk dezelfde als in de PSA-bussen) en Toyota’s eigen 1,5 liter D-4D dieselmotor. Dat laatste is het belangrijkste onderscheid tussen de ProAce City en de Berlingo, Partner en Combo, dus tenzij je enorm bevriend bent met je lokale Toyota-dealer is er geen reden om specifiek voor de ProAce City te gaan.

Ook kun je de ProAce City krijgen als ludospace. Waar Peugeot en Citroën met de Rifter en Berlingo Multispace een wat eigenzinnigere auto willen neerzetten voor de families, is de ProAce City Verso gewoon een busje met ramen en een achterklep. Het is voor Opel en Toyota kennelijk niet weggelegd om ook de Franse olijkheid over te nemen. Voor de ‘doe maar normaal’-koper is dat natuurlijk dé uitkomst.

Ten slotte krijg je ook een hele rits veiligheidssystemen standaard of optioneel op de ProAce City. Pre-Collision System, Road Sign Assist, Lane Keep Assist en Adaptive Cruise Control, allemaal kun je het krijgen op de kleinste Toyota-bus. Er is nog geen Toyota ProAce City Hybrid beschikbaar: dat zou écht een gat in de markt zijn. Leest u mee, Toyota?

Prijzen en beschikbaarheid worden zo snel mogelijk bekend. De ProAce City beleeft zijn debuut op de Commercial Vehicle Show in Birmingham op 30 april.