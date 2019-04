Dit is (wéér) de bestverkochte sportauto ter wereld

Je verwacht het niet.

Voor alweer het vierde jaar op rij mag Ford zichzelf trots op de schouder kloppen, want ook in 2018 heeft het weer een fijne titel binnengehaald. Sinds enkele jaren staat het merk fier bovenaan de lijst van bestverkochte sportauto’s. De Mustang (rijtest) werd afgelopen jaar vaker verkocht dan welke andere sportauto dan ook.

De Mustang mag in Nederland dan in iedere configuratie een onbetaalbare bolide zijn, wereldwijd is het apparaat toch bijzonder vaak over de toonbank gegaan. In 2018 heeft Ford precies 113.066 stuks van het model weten te verkopen. De Verenigde Staten is uiteraard verantwoordelijk voor het overgrote gedeelte; in het thuisland van Ford werden liefst 75.842 exemplaren van de Mustang verkocht.

Desondanks heeft Europa toch een behoorlijk gedeelte van de verkopen op zijn naam staan. Als we rekenen vanaf 2015, dan zien we dat de Mustang hier ruim 45.000 maal is verkocht. Het totaal aantal verkopen sinds dat jaar staat op meer dan 500.000 stuks.

Voor de beeldvorming: in Nederland werden er praktisch geen Mustangs gekocht. Afgelopen jaar werden er volgens Bovag slechts 14 stuks op kenteken gezet.