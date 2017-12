Introductie Lamborghini Urus gepaard met record

Alle Lambo's verzamelen!

Aangezien de nieuwe Urus wereldwijd moet gaan scoren, vinden overal op de wereld uitbundige introducties plaats. Dat was in Singapore niet anders, tijdens de Aziatische launch van de SUV. Het ArtScience Museum in Marina Bay Sands organiseerde een evenement speciaal voor Lamborghini fans.

Tijdens het evenement werd een record gebroken. Maar liefst 122 Lambo’s kwamen bijeen om de straten van Singapore onveilig te maken. Niet eerder kwamen in Azië zoveel Lamborghini’s bij elkaar. Onder de deelnemers waren onder meer twee Sesto Elemento’s en twee Reventon Roadsters.

Het continent is een zeer belangrijke markt voor het merk. De verwachting is dat de Urus het vooral in China goed gaat doen. In het Aziatische land heeft de Urus een vanafprijs van 3.130.000 CNY, omgerekend zo’n 402.000 euro. Mede vanwege flinke belastingen is de luxe SUV een deftige aankoop in China. Een Huracán kost er meer dan een half miljoen euro en de Aventador kruipt tegen de miljoen aan. Dan zijn de Nederlandse prijzen opeens een lachertje.