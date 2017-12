Hier moet het succesverhaal van de Alpine A110 beginnen

Laat de Franse glorie weer herleven!

Gisteren was het dan eindelijk zover. In aanwezigheid van Renault CEO Carlos Ghosn en Bruno Le Maire, de Franse minister van Economische Zaken, werd de start van de productie van de Alpine A110 formeel geopend.

Net als de oorspronkelijke Berlinette, zal de nieuwe A110 in Dieppe, Normandië worden geproduceerd. De Renault Groep heeft meer dan 35 miljoen euro gepompt in de fabriek. De faciliteit is opgeknapt en de afgelopen jaren zijn 151 nieuwe werknemers aangenomen. In totaal werken er 392 mensen in de Alpine-fabriek. Ze werden in vier weken (140 uur) klaargestoomd voor de productiestart van de A110. Een video van de productie (zonder geluid) check je op Autojunk.

Het is de bedoeling dat er in de nabije toekomst 6.000 Alpine’s per jaar van de band gaan rollen. Van de A110 Première Edition zullen 1.955 exemplaren worden gebouwd. Renault richt zich met Alpine op de Europese markt. Volgend jaar komt het merk ook naar Japan en Australië. Een Amerikaanse launch zit er (voorlopig) niet in. De eerste leveringen van de A110 moeten in het eerste kwartaal van 2018 gaan plaatsvinden.