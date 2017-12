Deze dealers kunnen aan je oude Porsche sleutelen

Er zijn zes nieuwe monteurs gecertificeerd.

Je klassieke Porsche pico bello in orde laten maken? Naast de specialisten, kun je ook terecht bij diverse dealers van het merk. Porsche heeft vandaag bekendgemaakt dat er zes nieuwe monteurs zijn toegevoegd aan het Porsche Classic Technici-label.

Porsche Centrum Leusden, Porsche Centrum Rotterdam, Porsche Centrum Eindhoven en Porsche Centrum Twente zijn de dealers die beschikken over het certificaat. De monteurs hebben een speciale opleiding ondergaan om onderhoud en reparaties aan oude Porsches te kunnen uitvoeren. Ze kregen deze opleiding in Zuffenhausen. Het betreft een vijfdaagse cursus, waarbij de monteur aan het einde een theorie- en praktijkexamen moet afleggen. Onder andere Ferrari heeft een vergelijkbaar concept.

Porsche Centrum Leusden en het Porsche Center Twente beschikken over twee gespecialiseerde monteurs. Porsche Centrum Rotterdam en Porsche Centrum Eindhoven krijgen elk één technicus. De onderdelen die worden gebruikt bij het repareren of herstellen van een oud model betreffen speciale Porsche Classic-onderdelen. Eind 2015 ging ook in Nederland het eerste Classic Center open bij Porsche Centrum Gelderland in Heteren. We maakten er atoen deze video over.