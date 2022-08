Introductie Tesla Semi en Cybertruck bekend!

Beide apparaten komen (veel) sneller dan verwacht. Met name introductie van de Tesla Semi is al heel erg snel.

In de wereld van Tesla gaat alles net eventjes anders. Er is één onbetwiste leider met een heleboel apostelen. Dan is er een enorme online fanbase van klanten en een rabiate groep mensen die hem blind volgt al in alles verdedigt. En nee, die groep mensen bestaat niet enkel en alleen uit zijn kinderen (alhoewel die groep telkens groter wordt)

Elk woord dat niet ‘hosanna’ is, is volgens hen misplaatst en dient gerectificeerd te worden. Alles wat gebeurt, gebeurt met een reden. Dus als je zegt de Tesla Roadster, Cybertruck of Semi er nog niet zijn, dan mis je het grote plaatje van de geplande wereldominantie.

Vrachtwagen

Het is overigens binnenkort niet waar. Tesla heeft namelijk de introductie van de Semi bekend gemaakt. En dan bedoelen we niet de semi die Musk gebruikt om zijn nageslacht te vergroten, maar de vrachtwagen van Tesla.

Het heeft eventjes mogen duren. De onthulling van de Semi was namelijk al in 2017,met een geplande marktintroductie in 2019. Die datum werd (zoals je weet) niet gehaald. Maar nu heeft Elon Musk (uiteraard via Twitter) de introductie van de Tesla vrachtwagen onthuld! En hij komt al heel snel: aan het einde van dit jaar worden de eerste 500-mijl-exemplaren afgeleverd.

Introductie Tesla Semi én Cybertruck

Maar daar blijft het niet bij! Ook verklapte de beste man de introductiedatum van de langverwachte Cybertruck. Die staat gepland voor volgend jaar! Ook hier weten we verder niet veel, maar we gaan ervan uit dat Tesla eerst de duurdere exemplaren bouwt en de eenvoudigere versies op latere termijn.

Nu hebben we er vaak op gewezen dat Tesla bij lange na de geplande data niet haalt. Een beetje waar elke goede computergame ook last van heeft sinds ze bij Power Unlimited een review over Tetris schreven. Overigens moeten we er wel bij vermelden dat de auto’s van Tesla op de markt komen en uiteindelijk goed verkopen.

