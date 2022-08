En deelt zo een tikje uit naar Fernando Alonso. Hamilton verlaat de sport op zijn top, niet wanneer de tank helemaal leeg is

In de sport is er altijd een moment dat je je toppunt bereikt hebt. Maar wat direct daarna? Als coureur ben je nog veel te goed om achter de geraniums te gaan zitten. Maar een evenaring van de behaalde successen zijn alleen mogelijk als je toevallig de beste auto tot je beschikking hebt.

Dus zeker als je (meervoudig) wereldkampioen bent geweest, kijkt men met argusogen wat je gaat doen. Ergens heeft het ook iets melancholisch, kijk maar naar de laatste twee jaar van Sebastian Vettel. En vanaf 2023 de laatste twee jaar van Fernando Alonso. Prima salaris, maar absoluut geen garantie tot succes.

Hamilton verlaat de sport op zijn top

Lewis Hamilton gaat dat niet overkomen, volgens hemzelf. Dat laat hij weten aan Autosport. De bijna achtvoudig wereldkampioen heeft niet de intentie om te gaan stoppen met racen wanneer zijn contract afloopt. Dat is na 2023. Op dat moment zal Lewis Hamilton 39 jaar oud zijn, jonger dan dat Fernando Alonso nu is.

Het is een bevestiging in mijn carrière dat collega’s waar ik zolang tegen heb geracet voor zo’n lange tijd er nu mee stoppen. Voor je het weet is Fernando niet meer hier. En dan? Wie is dan de volgende? Ik ben dan denk ik de oudste! Maar nee, ik denk daar nog niet aan.



Ik denk er nog aan hoe ik de auto kan verbeteren. Ik denk erover welke stappen we moeten nemen om het team weer winnend te krijgen. Wat de route is naar een volgend wereldkampioenschap. Welke stappen moeten we doen om iedereen in de sport één lijn te krijgen. Dit zodat we meer kunnen doen op het gebied van diversiteit in de sport. Ik denk aan al die dingen. Lewis Hamilton, ziet zichzelf nog weleens wereldkampioen worden.

Benzine

Maar als je nu 37 bent en 39 wanneer je contract afloopt, dan begin je al een beetje een oudgediende te worden. En naarmate je ouder wordt, verlies je iets aan scherpte en snelheid. Hoe ziet Hamilton dat?

Als ik stop, heb ik nog wel wat benzine in de tank. Ik zal niet compleet uitgeblust de sport verlaten terwijl ik niets meer heb. Maar hopelijk duurt dat nog een tijdje! Lewis Hamilton, wil niet Vettel achterna gaan.

Hij zegt het niet met zoveel woorden, dus het is een beetje interpretatie. Maar het is sneu om Vettel af en toe te zien strijden voor P15 in die groene zeepkist, terwijl hij vroeger 4 maal het wereldkampioenschap heeft gewonnen.

Het lijkt er op dat Hamilton dat hij dat niet voor zichzelf wenst. Gelukkig komt Lewis een stuk frisser over. En kom op, iedere raceliefhebber moet toch genoten hebben van zijn optreden tijdens de GP van Engeland 2022 al die spectaculaire acties?

Dan is het woord nu aan u! Hoe lang moet Hamilton nog doorgaan? Moet hij nu al ruimte gaan maken voor het aankomende talent? Of is hij nog veel te goed en kan hij nog jaren mee? Laat het weten in de comments!

