Lucid Air Stealth Look is nog cooler dan de gewone

De ommegang naar elektrische auto’s zorgt dat er veel nieuwe automerken bij komen. Ja, een bestaande fabrikant kan zichzelf ook opnieuw uitvinden, maar zo’n omslag kan soms jaren duren. Daarbij zorgt het voor enorme logistieke kosten: veel fabrikanten moeten nu twee modellijnen gaan voeren: eentje met plofmotoren en eentje met EV’s.

Daar heeft Lucid geen last van. Dat merk focust zich enkel op elektrische auto’s en voorlopig hebben ze maar één model. Nu kunnen ze die nauwelijks produceren, dus we snappen wel dat er niet een lading modellen bij komt. Wel is er een nieuwe variant van hun supersedan, de Lucid Air.

Sportiever

Het gaat om de Lucid Air met het Stealth Look-package. Daarmee wil het merk de auto iets sportiever in de markt zetten. De huidige Air-modellen waren voornamelijk luxe en chic qua uitstraling. Het is niet dat ze alleen een Shadowline-lijstjes hebben gebruikt. Volgens Lucid zijn er 35 koetswerkonderdelen voorzien van een hoogglans zwarte afwerking. Dus niet alleen de chroomstrips, maar ook de C-stijlen, koplampbehuizing, spiegelkappen, dakrail-, achterlichtbehuizing en ga zo maar door.

Ook de velgen zijn nieuw. Het zijn de zogenaamde ‘Aero Sport Stealth’-wielen en ze zijn een stuk mooier dan de standaard patta’s. Sterker nog, de meeste elektrische auto’s hebben bijzonder lelijk velgdesign, deze eenvoudige wielen staan wat ons betreft een stuk beter. Natuurlijk is het allemaal smaakafhankelijk en mag jij iets anders vinden! Qua formaat: afhankelijk van de uitvoering zijn ze 21 of 22 inch.

Prijs Lucid Air Stealth Look package

De Lucid Air Stealth Look is een reguliere Air, maar dan met een pakketje. Je kan het pakket dus bestellen op Touring, Grand Touring en Grand Touring Performance. De Dream Edition is er al niet meer. Op 17 augustus kun je de Stealth Look in het echt aanschouwen. Dan maakt de auto zijn debuut tijdens de Monterey Car Week.

Wat ons betreft is ‘ie nu helemaal af. Zeker als je de Grand Touring Performance hebt met 1.050 pk! Toch maar even een duurtester regelen. De prijs voor de Stealth Look is 6.000 dollar. Altijd doen dus. Dat is wel áls je er eentje kan bemachtigen, want de productie op gang krijgen is nog een dingetje voor Lucid.

