Lightyear ontslaat iedereen en vindt nieuw verdienmodel

Een automerk uit de grond stampen vanuit het niets is bijzonder lastig. Zeker als je geen nichespeler c.q. boutique-fabrikant wil zijn. Met 10-15 supercars per jaar kan zo’n toko rendabel zijn. Maar vergeet niet dat merken als Pagani en Koenigsegg geld verdienen met randzaken. Horacio Pagani ontwerpt nog weleens wat voor derden en Christian von Koenigsegg verkoopt patenten.

Lightyear moest aanzienlijk groter worden dan die exclusieve hypercarmerken en dan heb je het lastig. ja, het lukte Tesla ook, maar Elon Musk had een ijzersterk businessplan en scherpe visie plus, oh ja, bijna onbeperkt durfkapitaal. Ook al zou hij kopje onder gegaan zijn, dan zou er meer geld tegenaan gegooid worden. Ja, ook kapitalisme heeft zo zijn zwarte randjes.

Complete auto

Maar terug naar Lightyear. Dat merk had een geweldig idee, alleen focusten ze zich op het verkeerde aandeel. Hun zonneceltechnologie is geweldig en kan wel degelijk voor een (kleine) aardverschuiving zorgen in de autoindustrie. Maar bij Lightyear ontworpen ze meteen een complete auto eromheen. Da’s natuurlijk niet heel erg handig. Als je een geweldige idee hebt voor een non, ontwerp je ook niet meteen een klooster en Oostenrijkse kinderfamilie omheen.

Enfin, dat hebben ze bij Lightyear ook door. Dat meldt het FD. De productieplannen voor de Lightyear One worden voor nu eventjes in de ijskast gezet. Dus definitief afgeschoten wordt het plan voor een eigen auto alsnog niet. Veel interessanter is echter de komst van Lightyear Layer. Dat is namelijk eigenlijk een veel interessanter product. Er zijn geen geinteresseerden gevonden om te investeren in de auto, maar dus wel in Lightyear Layer. Lightyear Layer (we moesten het gewoon meerdere keren achter elkaar zeggen in de spiegel, anders brengt het ongeluk) kan echter wél op een hoop belangstelling rekenen van de autoindustrie.

Niew verdienmodel

Op dit is Lightyear met diverse leveranciers in gesprek, aldus Lex Hoefsloot van Lightyear. De fabriek in Venray, waar nu 20 mensen werken, heeft een productiecapaciteit van 100.000 zonnedaken per jaar. Een prima verdienmodel, dus. Die zonnedaken zijn op een gegeven moment goud geld waard voor de autofabrikanten. Of het nu gaat om PHEV’s of elektrische auto’s. In beide gevallen kun je de actieradius van de auto vergroten met dank aan de koperen ploert.

Waarom duurt het nog zo lang? Nou, simpel: bestaanszekerheid. Dat is niet alleen issue voor de komende verkiezingen, maar ook voor fabrikanten. Die willen namelijk dat hun toeleveranciers blijven bestaan. Althans, dat ze er kunnen blijven afnemen. De techniek van zonnecellen is niet zo ver gevorderd dat er honderden bedrijven zijn die wel eventjes in de behoefte van de autofabrikant in kwestie kunnen voorzien. Ironisch geldt het andersom vaak niet. Als het slecht gaat met de fabrikant, zijn de toeleveranciers vaak als eerste failliet. Vraag maar aan velgenfabrikant BBS dat constant failliet gaat doordat de vraag uit de sector constant stijgt en daalt.

Dus hopelijk kan Lightyear op deze manier uit het dal klimmen en alsnog furore maken. Een eigen auto hoeft overigens niet uitgesloten te zijn. Kijk maar naar Rimac, dat is een fabrikant van elektrische aandrijflijnen en bouwt als uithangbord ook hypercars. Wellicht dat ze bij Lightyear dus gewoon een supercar (met zonnecellen) moeten gaan maken.

Via: Financieel Dagblad