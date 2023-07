‘Lightyear maakt doorstart, geld van Zuid-Koreanen’

Het Nederlandse Lightyear maakt een doorstart dankzij een financiële injectie.

Het Nederlandse automerk Lightyear ging nog niet zo lang geleden op de fles. Het bedrijf runnen kosten een hele hoop geld, terwijl de productieauto (de Lightyear 0 geheten) nog niet in de showrooms stonden. Sterker nog, die showrooms bestonden ook nog nauwelijks.

Lightyear moest zijn activiteiten staken en daarmee leek het merk vele andere startups als Detroit Electric, Th!nk en Lordstown achterna te gaan. Maar kennelijk is het Nederlandse auto DNA toch wat hardnekkiger. Zo heeft Spyker nog de coronapandemie weten te halen (toch een hele prestatie).

Doorstart Lightyear

Richard Bross (particulier investeerder van Lightyear) weet te melden dat het allemaal goed gaat komen. Althans, hij heeft heel erg goed nieuws omtrent Lightyear. Dat meldt hij bij de Doorzetters-podcast van NxChange. Volgens hem gaat Lightyear een doorstart maken.

Uiteraard is het nog niet helemaal 100% duidelijk wat er is gebeurd. Bross heeft met een groepje mede-investeerders acht miljoen bijelkaar gesprokkeld om zo de eerste kosten te kunnen dekken. Inmiddels zijn er ‘Zuid-Koreanen’ in het bedrijf gestapt. Volgens Bross zijn deze Zuid-Koreanen ongelooflijk enthousiast. Kortom, dat gaat helemaal goed komen, nietwaar?

En wat zegt Lightyear daar zelf over?

Nou, bij Lightyear ZELF weten ze dat zo nog net niet. Dat meldt Lightyear zelf aan BNR. Althans, ze zeggen dat ze in gesprek zijn met meerdere internationale partijen, maar nog niet dat het rond is met de eerder genoemde Zuid-Koreanen.

Dan is het nu tijd voor de hoognodige en inmiddels befaamde Autoblog nuance. Hoe de vork werkelijk in de steel zit: geen idee. Maar het is natuurlijk niet vreemd dat een mede-investeerder net eventjes wat enthousiaster is en het mooi verkoopt. Aangezien er nog geen deal rond is (wellicht op hoofdlijnen), zal Lightyear zich op de vlakte houden. Juist als ze – voordat een handtekening gezet is – bericht geven, kan dat juist de laatste onderhandelingen verstoren.

Tenslotte zijn we heel erg benieuwd wat men wil proberen. Er zijn enkele technieken aan boord die heel interessant kunnen zijn voor de autoindustrie. Waarom ze per se een auto willen ontwikkelen en produceren is ons altijd een raadsel geweest. Als je een waanzinnig lekker biertje hebt gebrouwen, ga je ook geen kroegen openen, toch?