'Ioniq 5 krijgt actieradius van 550 km' - Autoblog.nl

De specificaties van de Ioniq 5 zijn voortijdig op het wereldwijde web beland.

Hyundai doet – samen met zustermerk Kia – goede zaken in Nederland als het om EV’s gaat. Een gloednieuwe EV van Huyundai is dus een auto om in de gaten te houden. Volgend jaar is het zover. Dit model is extra bijzonder omdat het de eerste auto wordt op het kersverse E-GMP-platform van de Hyundai Group. Bovendien wordt het de eerste auto onder het Ioniq-label. We kunnen dus wel stellen dat het een heel belangrijk model is voor Hyundai.

Geen Hyundai

De algemene specificaties van het platform kregen we begin deze maand al te horen van Hyundai. Nu kunnen we nog iets meer vertellen specifiek over het nieuwe model, dat Ioniq 5 gaat heten. Voor alle duidelijkheid: deze auto heet dus Ioniq en geen Hyundai Ioniq. Submerken zijn namelijk helemaal hot anno 2020.

45 Concept

We krijgen nu een steeds completer beeld van deze auto. Hoe het design er ongeveer uit gaat ziet weten we al dankzij de veelbelovende Hyundai 45 Concept. Reken dus op een afwijkend design ten opzichte van de andere Hyundai’s, hoewel er overeenkomsten zijn te zien met de nieuwe Tuscon. De Ioniq 5 zal echter wat meer retro-trekjes krijgen. Daar zeggen we geen nee tegen.

First Edition

Het nieuws van vandaag is dat we nu ook kunnen melden wat de specificaties zijn. Die zijn namelijk gelekt via de Oostenrijkse website van Hyundai. The Korean Car Blog heeft de screenshots veilig kunnen stellen. Op de desbetreffende pagina was de Ioniq te reserveren als First Edition. Deze First Edition is gelimiteerd tot 150 exemplaren.

Specificaties

De First Edition krijgt een 58 kWh-accupakket een een actieradius van 450 km volgens de WLTP-cyclus. De auto beschikt over twee elektromotoren die zorgen voor vierwielaandrijving en een vermogen van 313 pk. Daarmee doet de Ioniq 0-100 km/u in 5,2 seconden. Opladen van 20% tot 80% kan in een kwartier, dankzij 800V-technologie. Ook interessant: de First Edition krijgt zonnepanelen.

Groter accupakket

De Ioniq 5 wordt dus in ieder geval krachtiger en sneller dan de Kona Electric. Qua range zien we alleen nog geen sprong voorwaarts. Er is echter goed nieuws: naar verluidt komt er ook nog een versie met een groter accupakket. Daar vermeldde de webpagina nog niets over maar onze Koreaanse collega’s hebben gebruikt kunnen maken van de chatfunctie.

550 km

Wat bleek? De digitale assistent gaf gewoon netjes antwoord op vragen over een groter accupakket. Het zou gaan om een 73 kWh-variant, die een WLTP-range van 550 km mogelijk zou maken. Eerder deze maand zei Hyundai nog dat het platform een range tot 500 km mogelijk zou maken, maar daarmee doelden ze wellicht op de praktijkactieradius. Hoe de vork precies in de steel zit, gaan we op niet al te lange termijn zien. In 2021 zal namelijk het doek van de Ioniq 5 getrokken worden.

Via: Korean Car Blog