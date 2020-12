Hyundai en Kia onthullen eerste details nieuwe EV's - Autoblog.nl

Dit is wat we kunnen verwachten van de nieuwe generatie EV’s uit Korea, die op hetzelfde E-GMP-platform komen te staan.

De Hyundai Group – dan hebben we het over Hyundai, Kia, Genesis en straks Ioniq – plant een heuse invasie aan gloednieuwe EV’s. Dat vraagt uiteraard om de nodige investeringen. Om de kosten binnen de perken te houden is een modulair platform een must. Dat is dan ook precies wat Hyundai nu onthuld.

Goede zaken

We kunnen niet zeggen dat Hyundai en Kia de boot hebben gemist wat EV’s betreft. Met de Kona Electric en de e-Niro doen ze namelijk bijzonder goede zaken. Het zijn alleen geen auto’s die van de grond af als EV’s zijn gebouwd. Die gaan er binnenkort wel komen. Zowel Kia als Hyundai komen vanaf 2021 op (bijna) jaarlijkse basis met een nieuwe EV. Bij Hyundai zullen die alleen geen Hyundai meer heten, maar Ioniq.

Hyundai/Ioniq teaser

Kia teaser

Platform

Al deze auto’s zullen op dezelfde basis staan: het nieuwe E-GMP-platform, dat speciaal voor elektrische auto’s is opgetuigd. Dit platform is dus ontzettend belangrijk voor het concern. We kunnen nu de eerste officiële details melden. Om te beginnen maakt het platform een WLTP-actieradius tot 500 km mogelijk. Dat is een prima waarde, maar de e-Niro en Kona Electric zitten momenteel met 455 km ook al aardig in de richting. Bovendien gaat het nog wel even duren voordat de eerste EV’s van de nieuwe generatie bij de dealers staan. Tegen die tijd zal 500 km waarschijnlijk niet meer extreem veel zijn.

Performance-model

Hyundai maakt ook al bekend wat we qua laadtijden kunnen verwachten. Opladen tot 80% moet aan de snellader mogelijk zijn in 18 minuten. In 5 minuten heb je er 100 km aan actieradius bij. Dat klinkt goed. Wat eveneens goed klinkt: er komt een bloedsnel performance-model. Dit model zal in 3,5 seconden naar de 100 km/u kunnen sprinten. De topsnelheid van 260 km/u is niet evenredig spectaculair, maar het zou alsnog de snelste Hyundai zijn.

Hyundai 45 EV Concept

Hyundai Prophecy Concept

Productie