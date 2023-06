Win een LEGO Peugeot 9X8

Mooie winactie en je hoeft er bijna niets voor te doen.

Het kan je niet ontgaan zijn. Onlangs was de 100e editie van de 24u van Le Mans. In de nieuwe Hypercar klasse deed Peugeot Sport voor het eerst mee in deze klasse met 2 auto’s. Hoe dat ging? Nou lees vooral ons Le Mans 2023 raceverslag, maar na enkele uren aan de leiding te hebben gelegen eindigden 1 van de Franse auto’s uiteindelijk in de top 10. Een verdienstelijk debuut!

Tijdens de race in juni was er in de paddock ook nog een andere strijd gaande. Namelijk die van LEGO bouwers die binnen 24 uur een levensgrote LEGO versie van de Peugeot 9×8 hypercar poogden te bouwen. De foto hieronder laat daarvan het resultaat zien

Ergens rechtsonderin die foto zie je een tweede LEGO Peugeot 9×8 staan (schaal 1:10) en ja, ter ere van de deelname aan Le Mans geven we zo’n 1:10 bouwpakket weg. Je mag dus zelf nog even aan de slag. (verkoopadviesprijs: € 199,99)

Wat moet je daarvoor doen? Vul het formulier hieronder in om kans te maken!