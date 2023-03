Ioniq 5 N wordt een moderne Lancia Delta Integrale

De Ioniq 5 N wordt een soort Lancia Delta Integrale XL.

Lancia komt op termijn met een nieuwe elektrische Delta, maar eigenlijk is die er al. Je hebt namelijk niet heel veel fantasie nodig om in de Hyundai Ioniq 5 een moderne interpretatie van de Delta te zien. Als je het toch niet helemaal ziet: bekijk dan deze Ioniq 5 met Martini-striping eens.

Een Ioniq 5 heeft verder natuurlijk bar weinig met een Lancia Delta te maken. Het is een grote en zware elektrische cross-over. Niet direct een gooi-en-smijtauto dus. Dat gaat echter veranderen. Hyundai is namelijk bezig de Ioniq 5 N klaar te stomen.

De Ioniq 5 N krijgt hoogstwaarschijnlijk dezelfde aandrijflijn als de Kia EV6 GT. Dat betekent dat je kunt rekenen op 585 pk en 740 Nm aan koppel. Het voordeel is dat de Ioniq 5 N fijngeslepen wordt door Hyundai N, die ons al een paar fijne hot hatches heeft gegeven.

Met twee elektromotoren wordt de Ioniq 5 N een vierwielaandrijver, maar dat betekent niet dat je er niet mee kunt driften. De Ioniq 5 N krijgt namelijk – net als de EV6 GT – een driftmodus. Deze regelt de verdeling van het koppel tussen de voor- en achterwielen, maar ook de afstelling van het onderstel, de stuurbekrachtiging en het elektronische sperdifferentieel.

De Ioniq 5 N wordt dus een vierwielaangedreven retro hot hatch, waarmee je een lekker potje kunt driften. Het enige wat er nog aan ontbreekt is Martini-striping… In juli is het als het goed is zover: dan zal Hyundai de Ioniq 5 N aan de wereld presenteren.