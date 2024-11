Heet! De gigantische Hyundai IONIQ 9 is hier

Dik vijf meter lengte aan Hyundai, dit is de IONIQ 9.

Je zoekt een grote elektrische gezinswagen en je bent niet gecharmeerd van de Kia EV9? Je kunt straks terecht bij Hyundai en de IONIQ 9, als dat meer je kopje thee is. De Zuid-Koreanen hebben het doek getrokken van dit compleet nieuwe model.

Het is de derde elektrische auto van Hyundai binnen de IONIQ-reeks. Na de IONIQ 5 en de IONIQ 6 is het nu tijd voor de 9. Een lel van een EV, dat moge duidelijk zijn. We hebben het over 5,06 meter aan auto in de lengte, 1,98 m in de breedte en 1,79 m in de hoogte. De wielbasis bedraagt 3,13 meter. De grote gezinnen zullen content zijn met de derde zitrij in de elektrische SUV. Er kunnen tot zeven personen mee aan boord van de Hyundai IONIQ 9.

Het is de Hyundai met de grootste wielbasis tot op heden. Alles is groot aan dit ding. De auto staat standaard op 19 inch wielen. Je kunt zelfs tot 21 inch shoppen bij de autofabrikant. Daarnaast zijn er 16 lakkleuren om uit te kiezen.

The Voice of.. Hyundai

Op de tweede rij zijn de stoelen draaibaar. De stoelen zijn enkel te draaien als de auto stilstaat. Eenmaal gedraaid staan de stoelen gericht richting de achterpassagiers op de derde zitrij. Kun je gezellig klaverjassen of whatever de jeugd ook doet tegenwoordig. Dat hele woonkamer-idee hebben we honderd keer voorbij zien komen op allerlei concepts van automerken in de afgelopen 15 jaar. Hyundai doet het gewoon in 2024.

De inzittenden zullen ook blij zijn met 100W USB-C-poorten op de voorstoelen en de tweede en derde zitrij. Deze zijn krachtig genoeg om bijvoorbeeld ook je laptop op te laden.

Ruimtewonder

Naar de stort rijden om afval af te voeren was nog nooit zo leuk. Een busje huren is niet nodig, jij bent het busje. Er is tot 1.323 liter aan bagageruimte met de derde zitrij plat. Met die zitrij in gebruik blijft er nog 620 liter over. Er is ook nog een frunk met 88 liter aan ruimte, of 52 liter als je kiest voor de IONIQ 9 met vierwielaandrijving.

Het interieur is voorzien van een 12-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12-inch infotainment-touchscreen. Optioneel is een BOSE audiosysteem met 14 speakers en ondersteuning voor 5.1-kanaals surroundgeluid.

Aandrijflijn

Dat groot, groter, grootst principe gaat door met de techniek. De Hyundai IONIQ 9 staat op het E-GMP-platform en is uitgerust met een 110,3 kWh accupakket. In eerste instantie komt het model er als Long Range en als Performance.

De Long Range heeft een opgegeven rijbereik van 620 kilometer WLTP. Deze heeft achterwielaandrijving en 160 kW / 350 Nm vermogen. De Long Range als AWD combineert 70 kW / 255 Nm vermogen op de vooras en 160 kW / 350 Nm achter.

De Performance is altijd AWD, met tot 160 kW (350 Nm) op de vooras en 160 kW (350 Nm) op de achteras. Daarmee kan het ding in 5,2 seconden van 0-100 km/u accelereren. De topsnelheid voor alle varianten bedraagt 200 km/u.

Aan de 350 kW-lader is de batterij van 10 tot 80 procent in 24 minuten op te laden. Dat is wel onder optimale omstandigheden. In Europa mag de IONIQ 9 een aanhanger tot 2.500 kg trekken.

Marktlancering

Meer details over de IONIQ 9 zal Hyundai ongetwijfeld bekendmaken als de marktintroductie dichterbij komt. De auto verschijnt in de eerste helft van 2025 op de markt in Korea en de Verenigde Staten. Later volgt Europa en andere landen.

Details over Nederland volgen in een later stadium. Dit, of toch een Kia EV9?