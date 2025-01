Hyundai teast overtreffende trap van de Ioniq 5 N

Hyundai laat een voorproefje zien van een extra hete Ioniq 5 N.

Wie had dat gedacht… Hyundai is nu een toonaangevend merk als het gaat om sportieve auto’s. De i20 N en i30 N behoren tot de best hot hatches in hun segment (er niet veel concurrentie meer, maar toch…) en de Ioniq 5 N is een van de leukste EV’s. Er is zelfs een exemplaar gesignaleerd bij de Lamborghini-fabriek, waarschijnlijk om inspiratie op te doen voor hun eerste EV.

Hyundai gaat nu verder voortborduren op de Ioniq 5 N, want ze nemen iets speciaals mee naar de Autosalon van Tokyo. Op YouTube delen ze een teaservideo van een nieuwe versie genaamd de Ioniq 5 N DK Edition.

De letters DK staan voor Drift King, dus dat klinkt alvast goed. De auto is in samenwerking met Keiichi Tsuchiya a.k.a. Drift King tot stand gekomen. Tsuchiya staat niet alleen bekend om zijn driftskills, maar heeft ook twee Le Mans-overwinningen op zijn naam staan en werkte als stuntrijder mee aan Fast & Furious Tokyo Drift.

In de teaservideo zien we dat de DK Edition in ieder geval een agressiever uiterlijk heeft, met een grote vleugel achterop. Technische upgrades blijven nog een verrassing, maar we nemen aan dat de DK Edition beter kan driften.

Gezien het ‘Edition’-gedeelte van de naam gaan we er vanuit dat het geen one-off is, maar een limited edition. Of die ook in Europa geleverd wordt valt nog te bezien. Aanstaande vrijdag krijgen we antwoord op al onze vragen, want dan wordt de auto onthuld.