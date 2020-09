Dít zijn alle Opel Mokka prijzen - Autoblog.nl

We hebben alle Opel Mokka prijzen voor je.

Mocht je willen weten wat je kwijt bent voor zo’n versie portie Mokka, hebben we goed nieuws. Alle, maar dan ook echt alle prijzen van de Opel Mokka zijn bekendgemaakt.

Het is een van de belangrijkste Opels van dit jaar. We hebben het natuurlijk over de nieuwe Opel Mokka. Samen met de elektrische Mokka, de Mokka-e, kan de auto de concurrentie aan met andere compacte crossovers. Een populair segment in Europa.

Geen visuele eenheidsworst

Dat niet alleen, de Mokka is ook een enorme stap voorwaarts qua design. Nog niet zo lang geleden heeft Opel zich los kunnen weken van General Motors en valt het nu bij PSA (dat nu eigenlijk Stellantis heet omdat PSA en FCA ook weer item zijn). Met dit soort fusies en samenwerking kun je vrezen voor visuele eenheidsworst, maar die vlieger gaat ditmaal niet op.

Want de Mokka ziet er hip en guitig uit en is overduidelijk een Opel. Erg knap gedaan. Met name het front smoelt heerlijk. Wat dat betreft kunnen we niet wachten totdat we een dergelijke snuit zijn op een sportief getinte Astra of Ascona, eh, Vectra, eh, Insignia.

Opel Mokka prijzen

Nog niet zo lang geleden verklapte Opel al een paar prijzen. De instapprijs voor de Opel Mokka (26.299 euro) en de instapprijs voor de Opel Mokka-e (35.399 euro). De private lease prijs begint bij 339 voor de benzine en 465 voor de EV. Het kan echter ook zijn dat je een Mokka benzine met meer vermogen of luxe (of allebei) wenst of dat je een stiekeme voorliefde hebt voor een zelftontbrander. Daarom is het goed te weten dat we alle Opel Mokka prijzen hebben:

Uitvoering Prijs Opel Mokka 1.2 Turbo (100 pk) € 26.299 Opel Mokka 1.2 Turbo (130 pk) € 28.899 Opel Mokka 1.2T Aut. (130 pk) € 30.299 Opel Mokka 1.5 Diesel (110 pk) € 28.299 Opel Mokka-e 1-fase (136 pk) € 34.399 Opel Mokka-e 3-fase (136 pk) € 35.399

Prijzen diverse Opel Mokka uitvoeringen

Vervolgens kun je kiezen uit vier uitvoeringen. Standaard heb je een Mokka ‘Edition’ tot je beschikking. Een luxere Elegance kost 1.900 euro meer. Mocht je lever een sportieve GS Line wensen, die is 3.500 euro duurder dan de Edition. Dan is er nog een ‘Ultimate’, die kost 6.200 euro meer dan de Mokka in standaard-trim, maar dan heb je ook wat. Tenslotte is er een Business Elegance, specifiek gericht op de zakelijke markt. Deze kost 26.899 euro. Dan heb je een Elegance tegen gereduceerd tarief.

Bestel maar!

Nu alle Opel Mokka prijzen bekend zijn, is het ook mogelijk om ze allemaal te bestellen. De lokale Opel dealer is echter ook blij als je er gewoon eentje bestelt.