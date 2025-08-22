ADAC: “81 procent EV-rijders is stiktevreden over EV”

Eens een EV, altijd een EV, het lijkt volgens de ADAC voor ruim 80 procent van de ondervraagden te gelden.

We snappen het erg goed als je een beetje watervrees hebt wat betreft EV’s. Het is allemaal net even anders in de dagelijkse omgang. Maar zoals altijd: de wereld zit niet stil. Soms hebben mensen een hekel aan EV’s maar nog nooit een centimeter ermee gereden en beroepen ze zich vooral op wat hun favoriete petrolhead-journalist over de Citroën C-Zero zei in 2012.

EV-rijders stiktevreden

ADAC vond het tijd om eens EV-rijders aan een onderzoek te onderwerpen, uiteraard veelal op basis van het Duitse wagenpark. Met als hamvraag: als EV-rijder, ben je tevreden over de algehele ervaring van elektrisch rijden? Het antwoord in 81 procent van de gevallen is volgens de ADAC meer dan ‘ja’, die ervaringen zijn namelijk dat de ondervraagden zeer tevreden zijn over hun keuze voor EV. Dat soort cijfers lijken uit te wijzen dat de kinderziektes wel verdwenen zijn heden ten dage.

Keuze is reuze en accu’s zijn better

76 procent van de ondervraagden meent dat het grotere aanbod heeft meegespeeld in het aanschaffen van een EV. Waar je een aantal jaar geleden nog maar een paar serieuze keuzes had om elektrisch te rijden (en nog minder als je een goedkope EV wilde), heb je EV’s nu in alle soorten en maten. Verder zegt 61 procent van de ondervraagden dat het toenemende gemak in laden (en snellere laadtijden) en grotere accu’s meespelen om de keuze makkelijker te maken.

Proefrit

Stichting open deur doet ook nog mee en zegt dat 86 procent van de ondervraagden wel eerst een proefrit wil maken voordat het oog op een EV valt. Maar toegevoegd daaraan: 70 procent denkt meerdere proefritten nodig te hebben om overtuigd te zijn. 78 procent zegt dat ze tijdens een proefrit wel even willen checken hoe het laden werkt en hoe snel het gaat.

Merktrouwheid

Waar de ondervraagden niet eensgezind over zijn is hoe trouw je blijft aan het merk dat je nu rijdt. Slechts 31 procent wil graag een EV van het merk dat ze nu ook hebben, terwijl 34 procent het niet erg vindt om van merk te wisselen als de switch naar elektrisch wordt gemaakt. De overige 35 procent heeft geen voorkeur. Ten slotte nog iets over verzekeringen: 72 procent van de ondervraagden zegt wel een waterdichte verzekering te willen omtrent het verslechteren van de batterij. De ADAC raadt dan ook aan om te kiezen voor een verzekering waar een volledige vervanging van het batterijpakket inbegrepen zit.

Kortom: volgens onderzoek van ADAC zijn EV-rijders tevreden, niet merktrouw en willen goed verzekerd zijn. Dus de kans dat jij een nieuwe Renault 5 wil is ook aanwezig.