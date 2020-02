Is binnenkort een helm dragen ook verplicht bij de snorfiets?

De scooter of brommer, wie is er niet groot mee geworden. Omdat je al vanaf je zestiende een scooter mag besturen, is het voor veel jongeren aantrekkelijk om je per gemotoriseerde tweewieler te bewegen. Ook voor de overige leeftijdscategorieën kan een compact vervoersmiddel in de stadsjungle dé uitkomst zijn. Helemaal de snorfiets, waar je niet eens een helm voor nodig hebt.

Tweewielers en regels

Kijken we naar gemotoriseerde tweewielers, dan is de term ‘scooter’ eigenlijk onterecht. Je moet eerder kijken naar wat voor motor en de capaciteit van het apparaat. De grootste zijn de motorfietsen: een volwaardig kenteken, beginnend met een M, en verplicht is het dragen van een helm. Dan heb je de twee categorieën: bromfiets en snorfiets. Een bromfiets is een scooter die begrensd is op 45 km/u. Deze heeft een geel kenteken en ook hier is een helm dragen verplicht. De snorfiets is een scooter met een topsnelheid die gelimiteerd is tot 25 km/u. Herkenbaar aan zijn blauwe kenteken mag je met een snorfiets het fietspad op en is het dragen van een helm niet verplicht.

De scooter zonder regels

Die laatste is razend populair. Maar ook met 25 km/u kan je voldoende brokken maken, helemaal omdat de regels niet door iedereen worden gehandhaafd. Snorfietsen die harder kunnen dan 25 km/u komen geregeld voor, ook al mag het niet. Dan wordt het helemaal gevaarlijk. De Nederlandse minister van infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, wil dan ook paal en perk stellen aan de gevaarlijke snorfietstaferelen. Ze heeft een voorstel gemaakt waarin de helmdracht voor snorfietsers verplicht wordt, aldus de Volkskrant.

Wetsvoorstel

Er vallen nog doden en meer dan duizend gewonden op een snorfiets elk jaar. Van Nieuwenhuizen wil dat met deze maatregel beperken. Amsterdam heeft al helmplicht voor snorfietsers: binnen de ringweg A10 moeten snorfietsers afstand nemen van het fietspad en de weg gebruiken. Dat gaat hand in hand met het dragen van een helm.

Er rijdt momenteel zo’n driekwart miljoen snorfietsen op ’s lands wegen en fietspaden. Het gaat nog om een voorstel, nog geen wetswijziging. Mocht de wet gewijzigd worden, dan is dat niet zonder aankondiging. Er moet genoeg tijd zijn voor de snorfietsers om een helm op de kop te tikken. En op de kop te zetten, natuurlijk.

Image-credit: een viertal Vespa’s, populair als snorfiets, via Autojunk.