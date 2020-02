Citroën voorziet de C3 van een facelift

Had de Citroën C3 aan facelift nodig? Nee. Doet Citroën het toch? Ja.

De eerste twee generaties van de Citroën C3 waren geen bijzonder spannende auto’s, in ieder geval niet voor Franse begrippen (de Pluriel even daargelaten). Met de derde generatie werd de C3 een stuk hipper. Dit heeft de Fransen geen windeieren gelegd. De C3 werd een echte verkooptopper: er zijn sinds 2016 al 750.000 stuks verkocht. Na vier jaar ziet het model er absoluut nog niet verouderd uit, maar toch achte Citroën de tijd rijp voor een facelift voor de C3.

De meest opvallende wijziging, voor zover die er zijn, is de neus. De grille loopt nu door tot aan het onderste gedeelte van de koplampen, die eerst volledig los stonden. Volgens Citroën is dit geïnspireerd op de CXPERIENCE. Heel inspirerend was die concept car blijkbaar niet, want je moet wel drie keer kijken om overeenkomsten te zien. Verder is het design van de kenmerkende Airbumps iets gewijzigd. Het aantal bobbels hierop is namelijk teruggebracht van zeven naar drie.









De kekke B-segmenter was al in legio kleurencombinaties te bestellen, maar met de facelift doen de Fransen er nog een schepje bovenop. Ze spreken van “97 verschillende gedaantes” waarin de de gefacelifte Citroën C3 te configureren is. Voor de facelift waren dit er nog maar een schamele 36. Het dak en de verschillen details, zoals de omlijsting van de mistlampen, zijn in afwijkende kleuren te bestellen. Mensen met keuzestress kunnen dus beter even verder kijken.

Binnenin in zijn nieuwe Advanced Comfort Seats te vinden. In de C4 Cactus en C5 Aircross kon je deze ook al onder je achterwerk krijgen. De gefacelifte Citroën C3 is binnenkort te bestellen. Half juli zullen de eerste exemplaren hun opwachting maken in Nederland.