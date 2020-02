Raak ondersteboven van de Lotus Elise Bathurst Edition

Het land van extreme hitte en kangoeroes heeft een hoop te verduren gehad. Nu de heftige bosbranden in Australië echter gematigd zijn, is er voor autoliefhebbers juist een hoop te doen in The Land Down Under. Na de Bathurst 12h organiseerde Lotus een grote circuitdag op Mount Panorama. Om hun liefde voor Australië te vieren, presenteert Lotus de Elise Cup 250 Bathurst Edition.

Op papier lijkt deze speciale editie een beetje vegemite na de maaltijd. De Lotus Elise is immers al stokoud en eigenlijk hard aan vervanging toe. Toch blijft het briljant, zo’n pure sportwagen. De basis van de Elise werd en wordt gebruikt voor vele andere sportwagens: dan doe je iets goed. In het geval van de Elise Cup 250 gaat het om weinig gewicht (zo’n 920 kg) met een potentie 1.8 liter grote viercilinder. De bespoilerde dikke versie van de Elise haalt daar 250 pk en 250 Nm uit. Dan snap je ook waar het getal ‘250’ voor staat.

De Lotus Elise Bathurst Edition werd gepresenteerd na een circuitdag op het circuit van Bathurst. Zo’n 150 Australische Lotus-eigenaren mochten de hele dag hun trots over het circuit jagen. Daar zijn Lotussen immers voor. Het Britse merk heeft goede banden met Australië en is daar ook trots op. Daarom blijft de Elise Cup 250 Bathurst Edition gelimiteerd en wel in het Oceanische land.

Wat is er dan veranderd? Qua prestaties eigenlijk niks. Qua uiterlijk krijg je een witte kleur, zwarte velgen en de ‘outline’ van het circuit van Bathurst naast de Cup 250-logo’s. En zoals met bijna elke speciale editie een plakkaat met de limitering erop. Dat is in dit geval zes stuks. Zeer gelimiteerd spul, dus.

Goed, als die outline van het circuit je niks kan schelen, kun je altijd nog de normale Cup 250 kopen. In Nederland hebben twee mensen dat gedaan, dat heeft hen allebei zo’n 81.500 euro gekost. Eén van de twee, in het knalgeel, is gelukkig al een keer gespot. Prijzen voor de Australische versie zijn nog niet bekend.