Is Bottas episch goed, of Zhou zeldzaam slecht?

Het gat tussen Zhou en Bottas is enorm. Is Bottas episch goed? Of Zhou erg matig?

Afgelopen maandag kaartten we het al even aan: wat is Bottas lekker bezig dit seizoen. Waar iedereen aannam dat ‘ie lekker zijn rondjes in de achterhoede zou gaan rijden de komende jaren, gebeurt dat echter niet. In tegenstelling tot Räikkonen maakt Valtteri Bottas elke race een zeer frisse indruk.

Nu had Valtteri Bottas een zeer ondankbare hondenbaan. Hij moest in dienst rijden van Lewis Hamilton. Daarbij genoot hij minimaal vertrouwen van Toto Wolff en de zijnen, want hij kreeg telkens slechts een jaarcontract. In 2021 kreeg hij te horen dat hij mocht verhuizen, want talent George Russell mag het nu proberen.

Nieuwe status Bottas

Precies op het goede moment, want Mercedes heeft een behoorlijk mispeer gebouwd. Bij Alfa Romeo gaat het echter een stuk beter. Het valt op dat Valtteri aanzienlijk sneller is dan zijn teamgenoot, die het strikt genomen niet verkeerd doet. Volgens Alfa Romeo teambaas Frederic Vasseur ligt dat aan zien nieuwe statuur. Dat laat hij weten aan The Race:

Bottas bloeit echt op hier, door zijn nieuwe rol en status. Hij heeft er veel moeite voor gedaan. Valtteri heeft zeker weten heel veel geleerd bij Mercedes de afgelopen vijf jaar. Hij stond echter altijd in de schaduw van Lewis, maar verrichte uitstekend werk. Frederic Vasseur, vindt Bottas ook een geweldige vent.

Bottas episch goed

Het had nog wel wat voeten in de aarde om Valtteri Bottas naar Alfa Romeo te halen. Bottas was aanvankelijk niet overtuigd door het potentieel van het team dat in 2021 slechts 13 punten bij elkaar sprokkelde en als negende eindigde, achter Williams en voor Haas.

Het is lastig om te zeggen wanneer je 13 punten in een seizoen scoort. Maar de motor was niet al te best, we stopten vrij vroeg met de ontwikkeling van de auto en zo. Maar, al met al had ik wel het idee dat we boven onze kunnen aan het presteren waren met het pakket dat we hadden. Daar was ik van overtuigd. In de discussie die ik had met Valtteri, probeerde ik uit te leggen wat de redenen waren dat we zover achter lagen. Frederic Vasseur, kan relativeren.

Valtteri Bottas staat na 5 races op de achtste positie met 30 punten, terwijl zijn teamgenoot op de 18e plaats staat met slechts 1 schamel puntje. Het is het grootste verschil tussen twee teamgenoten dit seizoen. Is Bottas nu episch goed nu hij onder het Hamilton-juk vandaan is? Of is Guanyu Zhou zeldzaam slecht? Laat het weten, in de comments!

