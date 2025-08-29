Is deze vergeten sedan voor een stuk minder wél de moeite waard?

Het lukt maar niet om deze blitse sedan grootschalig aan de man te krijgen, maar op Marktplaats kan je hoge korting scoren.

We hebben het vaker over de merken-overkill bij Stellantis. Dat twee gigantische concerns met elkaar fuseren en er per ongeluk wat overlap ontstaat, dat kan gebeuren. Bij sommige merken hebben we toch het idee dat een fiasco onvermijdelijk is. We willen niks voorbarig invullen, maar we kijken dan toch met een schuin oog naar DS Automobiles.

DS Automobiles

Hoe zat het ook alweer? Citroën bedacht dat naast de ‘C’-modellen een reeks modellen met de aanduiding ‘DS’ kwam. Een magische afkorting voor Citroën, naast zijn letterlijke betekenis (déesse of Godin) natuurlijk de naam van de iconische Citroën DS. De DS-modellen moesten als zustermodellen van de C3, C4 en C5 laten zien dat Citroën echt nog wel iets bijzonders kon maken. Helemaal de DS5: een bijzondere mix tussen allerlei carrosserievormen, maar vooral heel erg Citroën. En het is juist die auto’s die het bijzondere terugbrengen naar Citroën, die afgesplitst worden naar een nieuw submerk: DS Automobiles.

De eerste DS’en waren dan ook simpele rebadges van de Citroëns. Het eerste eigen DS-model kwam in de vorm van de DS 7 in 2017. Een grote crossover die in theorie best aantrekkelijk is als totaalplaatje. Alleen het probleem dat DS al sinds de oorsprong achtervolgt is aanwezig: het is ‘gewoon’ een blits aangeklede Peugeot 3008. En dat is qua waar voor je geld een betere aanbieding. Je moet zo’n DS dus echt willen. En behalve de bijzondere styling (die door velen wel als ietwat kitscherig wordt ervaren), biedt de DS 7 ook niet bijzonder veel extra’s.

DS 9

Van de DS 7 kan je nog zeggen dat hij zijn momentjes had. Het gaat niet om jaarlijks duizenden exemplaren, maar men is nog wel eens te prikkelen om voor de grote SUV te kiezen. Het liep minder goed af voor de sedanversie van dit idee. Op basis van de 508 kwam DS met de DS 9. Alles wat de SUV mooi maakt, maar dan op een middenklasse sedan. Dat extra beetje stijl van DS komt echt wel mooi terug: het is zeker geen lelijke auto. Met zelfs een leuke knipoog naar de ‘echte’ DS: in het dak zitten twee oranje lampjes om de clignoteurs van de DS te eren. Op de DS 9 zijn het echter geen clignoteurs maar ‘dagrijverlichting’.

Enfin, een auto waar niet perse heel veel mis mee is. Alleen mensen zijn al niet echt happig om voor de Peugeot 508 te kiezen. Dus een duurdere versie die alleen qua styling echt extra biedt: da’s een lastig verkooppraatje. Op grote schaal is de DS 9 al geen verkooptopper, maar in Nederland is het een ware zeldzaamheid. Er zijn 75 nieuw verkocht. Geen 75.000 of 7.500: 75. Tussen 2021 en 2024 kon je hem kopen, heden ten dage zit de DS N°8 waar de DS 9 zat.

Afschrijving

En toch hè, als je er een stuk minder voor hoeft te betalen, valt het best wel mee. Wij vinden een DS 9 waar de afschrijving al ietwat zijn werk heeft gedaan. Het gaat om een DS 9 E-Tense 225 ‘Rivoli+’. Dat zou je bijna kunnen bestempelen als de instapper, want de 225 pk sterke PHEV-versie heb je als ‘luxe’ Rivoli of ‘sportieve’ Performance Line. Wezenlijk is er niet zo veel verschil, behalve dat zo’n Rivoli nog prima aangekleed is voor de instapper. Het voelt ook niet als een vier jaar oude auto.

Kopen

Nieuw heeft iemand (buiten Nederland) zo’n 64.000 euro betaald voor deze DS 9. Vier jaar, maar ook 173.200 kilometer verder, is daar nog van over: 19.900 euro. Door drieën gegaan in vier jaar tijd, ai. Het voelt als veel auto voor je geld, wat het ook wel is. Hij is namelijk harder afgeschreven dan een vergelijkbare Peugeot 508. Dan is dat ‘meer voor je geld’ van de Peugeot ook niet meer helemaal waar.

Genoeg redenen dus om wél voor een DS 9 te kiezen als je er een stuk minder voor hoeft te betalen. Zou jij het doen? Dan kan je terecht op Marktplaats.