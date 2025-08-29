Dit is de volgende cultheld die je virtueel mag besturen

De maandelijkse update voor Gran Turismo 7 brengt wederom een leuke cultheld met zich mee.

Tegenwoordig zijn de meeste racespelletjes niet meer bomvol tijdens de lancering. Althans, er is genoeg om mee te spelen, maar de ontwikkelaars zijn ook hard bezig om steeds nieuwe dingen toe te voegen. Gran Turismo 7 is inmiddels bezig aan zijn vierde jaar. Polyphony Digital, die de game maken, voegen daarom maandelijks nieuwe content toe. Iemand die Gran Turismo tijdens zijn lancering in 2022 heeft gespeeld en daarna niet meer, zal versteld staan van wat er sindsdien allemaal gebeurd is. In de hoofdrol: allerlei nieuwe auto’s.

Doodnormale auto’s

Wat grappig is aan Gran Turismo: je verwacht dat elke update vol zit met bloedsnelle racewagens, de nieuwste sportauto’s en legendarische sportieve modellen. De laatste tijd bevatten de updates steeds vrij doodnormale auto’s. Toyota C-HR, Nissan Qashqai, Peugeot 2008, Honda CR-V: het is niet de lijst die je opa je geeft als je hem helpt met zijn volgende auto, maar wat Gran Turismo (onder meer) toevoegde in een paar recente updates. Daar vindt de community wel wat van. Nu wordt er een auto toegevoegd waarvan waarschijnlijk de mening redelijk unaniem is: het is een cultheld.

Renault Avantime

We hebben het dan natuurlijk over de Renault Avantime, die nu gratis naar Gran Turismo komt. De auto die letterlijk vernoemd was naar zijn tijd vooruit zijn. Al is 20 jaar na dato de tijd dat een driedeurs MPV met V6 precies in het tijdsbeeld past, nog steeds niet geweest. Renault wist in ieder geval niet zo veel Avantimes te slijten als gehoopt, waardoor de cult rondom de auto een grotere impact heeft gemaakt dan de auto zelf. Uiteraard is gekozen voor de topversie van de Avantime: de versie met de 3.0 V6 met 24 kleppen.

En pak je kleurenlijst voor de Renault Avantime er maar weer bij, want alle iconische kleuren voor de bizarre MPV worden beschikbaar. Gifgroen, rood, blauw: kies maar. Zoals altijd zal de Avantime bij het updaten van de game beschikbaar zijn om te kopen in de dealer, waarschijnlijk de tweedehands dealer. Of de auto echt de beste keuze gaat zijn in races, dat kunnen we niet garanderen. Daar is namelijk veel werk voor nodig.

Zoals gezegd bevat een update vaak meer auto’s en dat is deze maand niet anders in Gran Turismo 7. Alleen je moet wel van de toekomst houden. De eerste is de productieversie van de Afeela. Dat is de samenwerking tussen Honda en Sony om een elektrische auto te bouwen. De conceptversie (die al vrij productieklaar was) zat al in Gran Turismo. De andere twee zijn de Corvette CX Vision Gran Turismo’s: de ‘straat’- en ‘circuit’-versies van twee bijzondere concepts om een toekomstige Corvette voor te stellen.

Boeie, Ruurd! Jij wil toch enkel die Avantime in Gran Turismo. De update is al live, dus sla je slag!