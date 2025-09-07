Wordt de Cupra Raval wordt de eerste echt leuk betaalbare EV

Direct uit de doos moet de Raval al lekker sportief zijn.

CUPRA heeft tijdens de IAA Mobility 2025 in München een eerste blik gegund op de Raval, het nieuwe elektrische stadsmodel van het merk. Nou ja, blik… het ging om een gecamoufleerde productieversie, maar het formaat is duidelijk en de ambities misschien nog wel meer.

Elektrische stadsauto met CUPRA-DNA

De Raval wordt in 2026 officieel gelanceerd en is de eerste telg van de Electric Urban Car-familie binnen de Volkswagen Group. De Raval komt naast de ID. Polo, ID.Cross en Epiq op de markt. De productie van het viertal vindt plaats in Martorell, vlakbij Barcelona.

De Raval is met 4,05 meter relatief compact. De nieuweling wordt gebouwd op het MEB+ platform, die eerder werd aangeduid met MEB-Small. Dat betekent dat de Raval en zustermodellen voorwielaandrijving krijgen, maar wel met een sportieve saus. De Cupra Raval krijgt standaard een 15 mm lager sportonderstel, aangepaste demping en progressieve besturing.

Het houdt nog niet op

De basisingredienten zijn dus al lekker, maar je kunt straks nog veel verder gaan. Het topmodel krijgt 225 pk, CUPBucket-stoelen, DCC Sport-onderstel, ESC OFF-modus, een elektronisch sperdifferentieel (VAQ) en 19-inch velgen met 235 mm brede banden.

Of ESC OFF deze keer ook echt betekent dat het systeem uit gaat, valt nog te bezien. Bij de Cupra Born VZ viel dat een beetje tegen…

Barcelona als inspiratie

De naam Raval verwijst naar een van de wijken van Barcelona. De camouflagewrap op de onthulde auto was zelfs geïnspireerd op de plattegrond van de wijk. Het idee: rauw, energiek en een tikkeltje rebels – precies waar CUPRA zich mee wil onderscheiden.

Verwacht ook een moderne auto met diverse assistentiesystemen, goede snellaadmogelijkheden en de keuze uit twee accu’s.

Wanneer en voor wie?

De CUPRA Raval staat gepland voor 2026 en wordt daarmee de achtste productieauto in het nog jonge bestaan van het merk. Toepasselijk genoeg viert CUPRA dan ook zijn achtste verjaardag. Ik ben benieuwd naar het feest. En ook naar de Raval, want echt leuke, betaalbare EV’s zijn er nog amper.