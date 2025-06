Tesla geeft gratis Model Y weg: zo kun je winnen

Ga jij meedoen aan het TeslaVision Contest?

Gratis, daar gaan wij Hollanders lekker op. Want zeg nou eerlijk: jij hebt niet een scala aan supermarktapps gedownload omdat je het de firma’s gunt om in jouw mandje mee te kunnen kijken. Maar wat als dat gratis extraatje ervoor zorgt dat je buurman niets meer met je te maken wil hebben?

Tesla grijpt in deze tijden van nood terug op een oud concept. In 2017 lichtte een Tesla-fan het merk in dat er mensen zijn die zelf reclames maken voor Tesla. De fan vroeg zich af of er niet een soort videowedstrijd kon worden opgezet om de beste thuisgemaakte Tesla-reclame te vinden. Het idee kwam op het bordje van Musk, die keurde het goed en zo geschiedde.

TeslaVision Contest

Inmiddels acht veelbewogen jaren later houdt Tesla een soortgelijke competitie genaamd TeslaVision. Deze keer krijgen fans de opdracht om een video van maximaal 90 seconden te maken waarin ze laten zien wat Tesla toevoegt aan hun levens. Dat kan zijn ”meer vrijheid, meer veiligheid, meer plezier en meer gemak” volgens het automerk.

De finalisten worden geselecteerd op basis van originaliteit, creativiteit, relevantie met het thema en de amusementswaarde. Met deze videowedstrijd wil Tesla haar klanten en fans in het zonnetje zetten.

Prijzen: een gratis Tesla Model Y

Tip van ons als je meegaat doen: maak een Engelse video en stuur hem op naar Tesla USA. Bij de Amerikaanse versie kun je namelijk een gratis nieuwe Tesla Model Y winnen. Degenen die tweede en derde worden, krijgen een volledig betaalde reis naar de Gigafactory Texas voor een privérondleiding.

Ook in Nederland houdt Tesla de Vision-wedstrijd, alleen vallen hier de prijzen wat tegen. De maker van de leukste video krijgt ook een betaalde rondleiding in de Texaanse Gigafactory. De tweede prijs is een Tesla Shop-voucher ter waarde van 1.000 euro en de derde finisher ontvangt een testrit met een Model Y Long Range All-Wheel Drive. Ik vermoed dat je na een paar belletjes ook wel zo’n testrit geregeld krijgt.