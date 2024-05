Facelift van de Kia EV6 is nú al een verbetering

We kunnen alvast een (ietwat voorbarig) oordeel vellen over de facelift van de EV6, want Kia deelt de eerste plaatjes.

Nu al…? We roepen het heel vaak bij een facelift, maar we gaan het gewoon weer doen. Het design van de Kia EV6 – wat je er verder ook van vindt – oogt nog gloednieuw, maar toch staat er al een facelift op de stapel. Wat eigenlijk niet eens zo gek, want de EV6 is alweer drie jaar op de markt.

We hebben al even de tijd gehad om aan het uitgesproken design te wennen, maar ondergetekende kan ‘m nog steeds niet mooi vinden. Wat dat betreft valt er dus nog winst te halen. Daarom is het goed nieuws dat het een vrij uitgebreide facelift wordt.

Op het teaserplaatje zien we namelijk dat de Kia EV6 een hele andere smoel krijgt. De koplampen zijn nu meer in lijn met de EV3, EV4, EV5 en EV9. Het front van de EV6 oogt hiermee een stuk agressiever dan het tamelijk nietszeggende front wat de auto nu heeft.

Kia geeft ook alvast weg wat er aan de achterkant verandert. Dat is niet zoveel. De opvallende boog blijft behouden, maar de LED-verlichting is wel versimpeld (zie headerfoto ter referentie). De achterlichten zijn nu één doorlopende lijn met een driehoekje aan het uiteinde.

Deze twee plaatjes is het enige wat Kia vooralsnog deelt, dus verdere info hebben we nog niet voorhanden. We weten ook nog niet waar Kia EV6 facelift in zijn geheel onthuld zal worden, dan zal ongetwijfeld op niet al te lange termijn gebeuren.