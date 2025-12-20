Sterkste Cupra Formentor op Marktplaats is dubbel zo lekker

Dikke crossover met bekende, extra leuke krachtbron.
Als je van vrouwlief (of manlief natuurlijk) dan toch over moet stappen naar een crossover, dan kun je het maar beter meteen goed aanpakken. Een Macan Turbo, RS Q3 of GLA AMG is leuk, maar het kan nog veel bijzonderder. Daar is deze Cupra Formentor op Marktplaats een goed voorbeeld van.
Je ziet het meteen: dit is geen doorsnee Formentor. Toch zul je ook kenners verrassen met wat je hebt met deze Cupra. De occasion is niet alleen een speciale VZ5-versie die de 2,5-liter vijfcilinder van Audi heeft in plaats van een 2,0-liter vierpitter. De Cupra is namelijk langs geweest bij de nieuwe huistuner, Abt.
De van oudsher Audi-tuners hebben de bekende vijfcilinder flink opgebeurd met hun Power S-upgrade. Het standaard vermogen van 390 pk is gestegen naar 450 pk. Het koppel groeide lekker mee van 480 naar 600 Nm. Volgens de verkoopadvertentie kun je al na 4,9 seconden aan de 100 zitten en is de topsnelheid begrensd op 250 km/u.
De extra leuke krachtbron moet natuurlijk ook lekker uit de uitlaat klinken. Daarom is de katalysator er al tussenuit gehaald en zit er een opf-delete downpipe op. Mag het allemaal ietsje minder? Het originele systeem wordt gewoon bij de occasion meegeleverd.
Prijs van de Cupra Formentor VZ5
Verder moet de Cupra lekker op de weg liggen door adaptieve dempers. Binnenin vind je voorin Sabelt-kuipstoeltjes met lederen bekleding. De getunede Formentor die op Marktplaats staat, heeft er bijna 60.000 kilometer op zitten. Je eerste of volgende crossover staat te koop in Leek. De dealer vraagt 54.950 euro voor de occasion op Marktplaats.
Reacties
kniesoor zegt
Een F82 M4 zit met 431 peekaa en 550 Nm in 4,1 sec aan de 100 km/u. Is zo’n Formentor dan zoveel zwaarder ? 👀
Visje66 zegt
4.9 is de tijd van de 300pk Formentor. Deze VZ5 doet easy 3.9 op de Dragy.
kniesoor zegt
Dank je, duidelijk 👍
mjpamsterdam zegt
Die gele ring in de motorruimte de oliepijlstok ? Want de olie moet in de gaten houden ?
knapzuur zegt
Ja bij iedere getunede auto is dat sowieso aan te raden als je al dat vermogen regelmatig aanspreekt en bij gewone verbrandingsmotoren kan het ook absoluut geen kwaad af en toe te controleren, en het kost niets hè.
PunicaOase zegt
Bedoelen jullie niet 3,9 s.?
Dat blok klinkt van zichzelf al best wel lekker. En uit de TTRS en RS3 komt standaard best wat herrie, dus gek en jammer dat de auto nu compleet illegaal is gemaakt met die aanpassingen aan de uitlaat..
petroldrinker zegt
omdat het geluid altijd beter kan, ik zou precies zelfde doen (zoals k ook al veelal doe met al mn autos)
Motomoto zegt
€55K voor een 5 jaar oude Seat, dat is ambities. Dat interieur kan toch niet voor zo’n prijs!
HZW zegt
Ik begrijp het hele delete verhaal niet, ten eerste is je auto illegaal en komt hij niet eens daar de eerste APK keuring heen.
Ten 2e kan je gewoon sport katalysator en sport OPF filters monteren, wat gewoon legaal voor de APK keuring is en meer geluid dan standaard produceert.
Nu is het een auto dit veel te veel geluid maakt, en bij aanhouding en controle zijn type goedkeuring kwijt is, en niet meer verder mag rijden.
https://www.btm-turbo.de/images/2020/RS3_8Y/BTM_OAI_VZ5.JPG
jarnobakker zegt
Ach , Sjonnie de dealer die een goede deal heeft gehad trapt er wel in.
Iemand die ook maar iets verstand van auto’s heeft en een liefhebber is loopt hier met een boog omheen.
Een originele? Die zou ik zeker wel willen.
HZW zegt
https://www.youtube.com/watch?v=G0KZ2OOy0yQ