Sterkste Cupra Formentor op Marktplaats is dubbel zo lekker

Dikke crossover met bekende, extra leuke krachtbron.

Als je van vrouwlief (of manlief natuurlijk) dan toch over moet stappen naar een crossover, dan kun je het maar beter meteen goed aanpakken. Een Macan Turbo, RS Q3 of GLA AMG is leuk, maar het kan nog veel bijzonderder. Daar is deze Cupra Formentor op Marktplaats een goed voorbeeld van.

Je ziet het meteen: dit is geen doorsnee Formentor. Toch zul je ook kenners verrassen met wat je hebt met deze Cupra. De occasion is niet alleen een speciale VZ5-versie die de 2,5-liter vijfcilinder van Audi heeft in plaats van een 2,0-liter vierpitter. De Cupra is namelijk langs geweest bij de nieuwe huistuner, Abt.

De van oudsher Audi-tuners hebben de bekende vijfcilinder flink opgebeurd met hun Power S-upgrade. Het standaard vermogen van 390 pk is gestegen naar 450 pk. Het koppel groeide lekker mee van 480 naar 600 Nm. Volgens de verkoopadvertentie kun je al na 4,9 seconden aan de 100 zitten en is de topsnelheid begrensd op 250 km/u.

De extra leuke krachtbron moet natuurlijk ook lekker uit de uitlaat klinken. Daarom is de katalysator er al tussenuit gehaald en zit er een opf-delete downpipe op. Mag het allemaal ietsje minder? Het originele systeem wordt gewoon bij de occasion meegeleverd.

Prijs van de Cupra Formentor VZ5

Verder moet de Cupra lekker op de weg liggen door adaptieve dempers. Binnenin vind je voorin Sabelt-kuipstoeltjes met lederen bekleding. De getunede Formentor die op Marktplaats staat, heeft er bijna 60.000 kilometer op zitten. Je eerste of volgende crossover staat te koop in Leek. De dealer vraagt 54.950 euro voor de occasion op Marktplaats.