Audi A5 is er nu ook weer als échte sedan

Tenminste, de Audi A5 sedan mag één land vergezellen en je hoeft niet te raden welk land dat is.

Je zou zeggen dat de Audi A5 is bezweken onder het opschuiven van de Audi A4 naar de A5 qua naam, wat voor de coupé en cabrio ook geldt. Voor de Sportback niet. Eigenlijk is de nieuwe Audi A5 ‘sedan’ meer een A5 Sportback dan een sedan. Audi gebruikt die naam immers voor auto’s met een hatchback, dus de liftbacks en vijfdeurs modellen. Ook al heet ‘ie sedan, hij heeft een hatchback. Dat wil zeggen dat het scharnierpunt van de kofferbak boven de achterruit zit en niet eronder, waardoor je dus niet een ‘afgescheiden’ kofferbak hebt. De auto die dus echt is bezweken is de A4 sedan.

Audi A5 L Sedan

De reden waarom is erg simpel: de reguliere sedan sterft een beetje uit. In ieder geval in Europa, waar Audi nog prominent is. Men kiest dan toch sneller voor een liftback (en al helemaal een Avant) als allrounder. Waar dat niet aan de hand is: China. Bovendien is Audi daar onderdeel van een joint venture tussen Volkswagen en FAW. Dus die maken lekker hun eigen keuzes en de nieuwste keuze is de terugkeer van de Audi A5 Sedan. In China zijn sedans heilig en deze Audi A5 L Sedan is niet zomaar een A5 met kont. Zoals vanmorgen dus al aangekondigd, nu de Guangzhou Autoshow gaande is, presenteert Audi een verlengde A5 en daar hebben we nu iets meer details over.

LWB

De L staat zoals je kan voorspellen voor Long, wat slaat op de wielbasis. Net als de Audi A7 L voor China is niet alleen de wielbasis verlengd, maar ook de kont aangepast om beter bij de sedanklep te passen. Proportioneel wordt de A5 L er een beetje vreemd van. Het korte kontje van de A5 voorzien van een iets langere sedankont zou nog best oké zijn, maar de extra ruimte zit ‘m vooral in de wielbasis. Dat vinden de Chinezen belangrijk. De proporties zijn dus… interessant. De wielbasis is met 65 mm toegenomen en is nu net geen 2.700 millimeter. De daklijn achter is dusdanig aangepast dat de kont veel langer voelt, maar eigenlijk slechts 7 mm verder uitsteekt. De totale lengte is iets meer dan 4,9 meter.

Tierelantijnen

Aan de voorkant van de Audi A5 L is het een bekender verhaal als je ‘onze’ versie kent, maar Audi kiest wel voor extra verlichting. Al die LED-tierelantijnen die je ziet maken deel uit van de identiteit van de auto in China en daar is het kunnen onderscheiden van modellen aan hun verlichting belangrijk. Daarom krijgt de Chinese A5 een lichtstrip in de grille en verlichte Audi-ringen voor en achter. Overigens betekenen die ringen dat je deze Audi niet moet verwarren met de nieuwe AUDI.