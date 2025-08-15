Is de verlichting van de Rolls-Royce Cullinan zo wel te pruimen?

Misschien werkt de verlichting van de Rolls-Royce Cullinan beter als je het ontwerp afmaakt?

Een Rolls-Royce is vaak een lekker bonkige, hoekige verschijning. Zo was het vroeger, en met een moderne twist is dat het nog steeds. Niet dat de Rolls-Royce Cullinan Series II dat helemaal niet meer is, maar het nieuwe design van het front is wat vreemd. Diagonale lijnen? Dagrijverlichting die ‘huilt’ uit de koplampen? Het is, op zijn minst, even wennen. Maar geef het een kans.

Brabus Cullinan

Of, zo blijkt nu, investeer in een Brabus. Nadat de Duitse tuner alle submerken onder de eigen naam heeft geplaatst, doen ook een paar nieuwe namen mee om verfraaid te worden door de lui uit Bottrop. Waaronder Porsche en Rolls-Royce. De facelift van de Cullinan heeft nu ook Brabus gevonden. In grote lijnen lijkt hij op de vorige Cullinan door Brabus, alleen met de nieuwe dagrijverlichting is een nieuw designelement toegevoegd.

De trapeziumvormige stukken in de bumper waren al bijzonder, maar de nieuwe Brabus 700 Cullinan heeft nu de doorlopende dagrijverlichting die deze stukken ook nog eens accentueren. Er is geen twijfel mogelijk als deze auto je tegemoet komt rijden. Eerlijk is eerlijk: het is een origineel idee en werkt voor de herkenbaarheid goed.

Putdeksels

Verder is de Brabus 700 Cullinan ‘naar verwachting’. De bumper is dus identiek aan de pre-facelift, waardoor de diagonale elementen weg zijn. Er is meer koolstofvezel te bekennen op de Cullinan, wat natuurlijk dweilen met de kraan open is op een SUV van 2,5 ton. Maar goed, misschien dat je het mooi vindt. En oh ja, die enorme Brabus-putdeksels in de kleur van de auto, die zijn er ook. Met een vrij waanzinnige 24 inch aan diameter. We missen eigenlijk alleen nog lichtgevende uitlaten.

Ook het interieur van de Brabus 700 Cullinan is lekker naar verwachting als je recente Brabussen hebt gezien. Een bijzonder kleurtje, in dit geval een soort zeegroen. Met een soort schubbenmotiefje wat we ook vaker hebben gezien. Toch vreemd, vaak als wij een Rolls-Royce zien hebben we niet het idee dat je dingen tekort komt. Maar je kan dus nu ook (weer) bij Brabus aankloppen.

Of je moet het natuurlijk doen voor de motortuning. Brabus geeft de 6.75 liter grote V12 een powerboost naar 700 pk en 950 Nm. Waarmee je deze concurrent van het Ceaușescu-paleis naar 100 kan katapulteren in 5 seconden. Wel laat Brabus elektronisch de lol op geraken bij 250 km/u,

Kortom: de Brabus-versie van de Rolls-Royce Cullinan kan er weer helemaal tegenaan. Uiteraard mag je bij interesse Brabus bellen: zij kunnen de hele auto voor je bouwen of op basis van jouw wensen je reeds geleverde Cullinan Series II ombouwen tot deze Brabus 700.