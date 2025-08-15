Coolste Octavia van de dag is niet wat je verwacht

Niet de Octavia die je verwacht, maar wel de Octavia die je krijgt. Maar gaaf is ‘ie sowieso.

Het wil nog wel eens gebeuren dat twee automerken met dezelfde typenaam aan de haal gaan. Kan gebeuren, vaak zijn dat wat generieke namen die toevallig overlap hebben. Er zijn daarentegen ook veel auto’s waar de naam unaniem is geworden voor de auto in kwestie. Het is niet voor te stellen dat een Europees automerk hun kleine hatchback ineens Viper noemt. Of dat de naam ‘Octavia’ ineens niet alleen gebruikt wordt op een middenklasse sedan c.q. estate uit Tsjechië, maar op een blubberdikke muscle car. Of toch wel?

Ringbrothers Octavia

Ontmoet de Ringbrothers Octavia. Ja, het is dus wel gebeurd. Ringbrothers is een bedrijf uit de VS gerund door twee broers (de broers Ring, zo makkelijk kan het zijn) dat zich richt op klassiekers restomodden. Maar dan op een eigenzinnige manier. Je kan vrij makkelijk zien dat het niet meer het origineel is dankzij het flink modificeren van de auto die als inspiratie dient, maar dat is ook de kracht. Je kan niet allemaal het recept van Singer tot in de treurnis doorvoeren. Het portfolio van Ringbrothers bestaat vooral uit Mustangs, Camaro’s en andere Amerikaanse klassiekers, maar nu wordt er eens iets Brits als basis gebruikt.

Aston Martin DBS

De Ringbrothers Octavia is namelijk een gemoderniseerde Aston Martin DBS. Een auto die en profil wel wat van de muscle cars uit de jaren ’60 en ’70 weg heeft, dus niet volstrekt een vreemde eend in de bijt. Ringbrothers heeft 12.000 uren besteed aan het ontwikkelen, testen en bouwen van de Octavia, het langst wat het bedrijf ooit heeft gewerkt aan een auto. Voor wie zich het afvroeg: in die tijd kan de Skoda-fabriek gemiddeld 57.500 Octavia’s bouwen.

Naast de naam is er dan ook niet veel wat de Ringbrothers deelt met zijn naamgenoot van Skoda. Het is bijvoorbeeld niet meer de basis van een DBS, maar een compleet nieuwe carrosserie op een nieuw chassis. Dat betekent bijvoorbeeld dat de voorwielen acht centimeter verder naar voren staan en de hele auto 20 centimeter vooraan en 25 centimeter achteraan verbreed is. Oh ja, en de motor heeft ook weinig meer te maken met Aston Martin. Het is namelijk een Ford Coyote V8 uit een Mustang, 5.0 liter groot, met compressor. Goed voor 816 pk en met een handbak. Ringbrothers meent dat dit de eerste tune is, waarmee potentieel nog meer pk op de loer ligt.

Met 12.000 uren besteed zit de Octavia vol met bijzondere details. Net als elke Ringbrothers zijn veel onderdelen vervaardigd uit gefreesd aluminium, echt precisiewerk wat voor prachtige details zorgt. En die details zijn van A tot Z toegevoegd. Zo is het handvat van de oliepeilstok in de vorm van een glas Martini. Om toch die Aston-connectie nog even te maken.

Uiteraard is de onthulling tijdens Monterey Car Week niet toevallig: dat is het podium waarop de Ringbrothers Octavia zijn debuut beleeft. Zoals altijd blijft het bij kijken, want elke Ringbrothers is op bestelling gebouwd.