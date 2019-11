De eerste echt lichte EV is hier

Today is gonna be the day That they're gonna throw it back to you By now you should've somehow Realized what you gotta do

Er zijn zo van die automerken die aan je voorbijgaan. Weredwijd zijn er onnoemelijk veel en sommige zijn wat zichtbaarder dan andere. Eentje er van is Vanderhall. Een merknaam die ernstig lijkt op de grootste hit van de Britpop groep Oasis in de jaren ’90

Ondanks het Britse uiterlijk van hun producten is het bedrijf Amerikaans. Vanderhall maakt auto’s die nog het meest doen denken aan de Morgan Threewheeler, maar dan een stuk moderner, zonder dat het een kitscherig ding als een Polaris Slingshot is. Op dit moment maakt Vanderhall twee modellen, de Vanderhall Venice en de Carmel. Met name die laatste is een slimme zet, want de Carmel is namelijk een stuk ruimer voor de inzittenden. Op de thuismarkt is men vaak groter van stuk, dus dan is het handig dat de succesheuvel van de bestuurder ook mee aan boord kan. De Carmel en Venice worden voorzien van een 1.4 viercilinder. Deze is voorzien van directe injectie, turbo en intercooler en goed voor 150 of 200 pk.

Maar nu is er een derde model, de Edison2. Ze zijn er al een tijdje mee bezig (er werd al eerder een prototype getoond, zie gallery), maar nu beleeft de productieversie zijn debuut. Niet bij een gigantische autoshow of beurs, maar bij het Beverly Wilshire Hotel aanstaande vrijdag. Dus mocht je in Beverly Hills zijn deze week, neem even een kijkje.

Terug naar de Edison2. Deze is voorzien van twee elektrische motoren. Beide zijn 70 pk sterk en drijven elk een voorwiel aan. De motor wordt gevoed door een accupakket van 28,8 kWh. Het grootste voordeel van de Vanderwall Edison2 is het gewicht, want met 635 kg is het een van de lichtste elektrische auto’s die je kunt kopen. De prestaties zijn daarom zeker niet onaardig, van nul naar 96 km/u is in 4.4 seconden gedaan. Prijzen beginnen vanaf 34.950 dollar.