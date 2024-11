Is deze BMW ook de heldenauto van jouw jonge jaren?

Iconische auto’s uit videogames: dan komt waarschijnlijk een BMW M3 vrij snel in je op.

Als jij de jaren ’90 en ’00 bewust hebt meegemaakt (en die kans is vrij groot), dan moet je wel eens Need for Speed gespeeld hebben. Dat begon met een aantal titels vanaf de vroege jaren ’90 die hun tijd best ver vooruit waren. Met de opkomst van gameconsoles als de Xbox en PlayStation in de jaren ’00 ging het hard met Need for Speed. Titels als Underground (2), Hot Pursuit en Most Wanted moeten zelfs de casual gamers bekend voorkomen.

Need for Speed Most Wanted

Wat is de beste Need for Speed ooit? Met een beetje nostalgie in het achterhoofd is de kans vrij groot dat je kiest voor Most Wanted (2005). De ondeugende straatracer-vibe van deze game is ongekend. Het is het inmiddels klassieke Need for Speed-recept: je bent een schoffie met een opgepepte Honda Civic dat door iedereen te verslaan de absolute koning van de straat wordt en een topcrimineel op de radar van de lokale hermandad. De heldenauto van Need for Speed Most Wanted was geen peperdure Ferrari of Lamborghini. Het was een BMW M3 GTR (E46).

BMW M3 GTR

Dat is namelijk de auto waarmee je begint, maar ook de auto die je kwijtraakt door een sabotage in het begin van het spel, waarmee je gelijk lekker wraakzuchtig begint. Speel je het spel lang genoeg, dan kun je revanche nemen en de BMW M3 GTR weer terug winnen. Grappig genoeg is het dus geen standaard M3, maar de straatversie van de GTR-raceauto waarvan er maar één bestaat als prototype. Voor Need for Speed is deze uitgedost in het grijs met een blauwe livery en een gigantische spoiler.

BMW Welt

BMW en EA (de gameontwikkelaar van NFS) brengen de bekende M3 GTR weer onder de aandacht omdat ze er eentje ‘in het echt’ hebben gebouwd ter ere van het 30-jarige bestaan van de gameserie. Uiteraard een replica, de echte M3 GTR Straßenversion is niet opgeofferd. Wel kloppen alle details, inclusief het race-interieur, dus misschien dat een niet-Straßenversion die BMW nog had liggen de basis vormt. Desalniettemin mag je tussen 27 november en 6 januari deze unieke M3 GTR bewonderen in BMW Welt te München.

En da’s niet alles: de BMW M3 GTR maakt ook virtueel zijn rentree. De huidige Need for Speed genaamd Unbound draait nog op volle toeren en het spel wordt tijdig bijgehouden met ‘seizoenen’. In seizoen 9 staat de M3 GTR weer centraal en kan je de auto verdienen door opdrachten te doen. Tijd om je Xbox Series X weer eens af te stoffen, dus.