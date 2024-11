5 redenen om naar de autobeurs van Essen 2024 te gaan

Redelijk dichtbij huis en met veel moois op de beursvloer.

Ze leken tijdens en vlak na de pandemie uit te sterven, maar gelukkig blijven ze bestaan: autobeurzen! Wij zijn er dol op en bezoeken dan ook regelmatig deze feestjes. Een van de volgende op de agenda is de Essen Motor Show van 30 november tot en met 8 december 2024 in de beurshal Messe Essen.

Dit jaar trekken er zo’n 500 exposanten uit 15 verschillende landen naar het Duitse plaatsje. De afgevaardigden staan verdeeld in vijf verschillende hallen met ieder hun eigen thema. Zo is er een zaal voor klassiekers, maar ook voor performance & racing, shows, tuning en motorsport. We pikken een aantal hoogtepunten op die je zeker moet gaan zien als je naar de autobeurs van Essen van 2024 gaat.

De beste EV van China

We kunnen wel stellen dat het vernuftigste stukje techniek op wielen deze BYD Yangwang U9 is. Elk wiel heeft een motor met zo’n 300 pk aan vermogen, waardoor het systeemvermogen uitkomt op 1.115 pk. Daarnaast zorgt een speciale luchtvering ervoor dat de auto kan dansen en springen. Ook al je ben misschien niet zo thuis in de Chinese EV-hoek, deze creatie wil je toch even gezien hebben.

“GTA San Andreas”-auto

Tuner Alexandra Krapp heeft een auto waar menig gameliefhebber van smult. Ze liet haar Audi TT RS niet alleen lijken op een auto uit GTA, ze voegde er ook nog een GTA San Andreas-kleurstelling aan toe. Behoorlijk goed gelukt toch? En de Audi is niet alleen maar show: het blok onder de motorkap produceert 470 pk.

Snelste straatauto op de Nürburgring

Mercedes is zelf ook van de partij met de sterkste zilverpijl ooit: de AMG One. Dit exemplaar wordt uit het nationale Loh Collection-museum getrokken voor de autobeurs van Essen van 2024. Nog even de specificaties op een rijtje: de hybride 1.6 liter V6-turbomotor die uit de F1-auto wordt geleend, produceert 1.013 pk. Dat is genoeg voor een Ringrecord van iets minder dan 6,5 minuten.

Geheime politieauto

Ieder jaar mag een bekend tuninghuis zijn fantasie laten losgaan op een politieauto. Dit om aandacht te vragen voor het initiatief ‘Tune it! Safe!’. Hiermee wil de autobeurs tuners aansporen om veilige en fatsoenlijke kitjes te bouwen. Zo koos Irmscher er vorig jaar voor om de Volkswagen ID. Buzz te voorzien van Polizei-kleurtjes. Wat zou het dit jaar zijn? Een G-klasse Brabus in blauw en geel? Of een Duitse politie-Cybertruck?

Nog meer tuning!

Zoals gezegd is er voor ieder wat wils, zoals legendarische klassiekers, bijzondere raceauto’s maar vooral ook veel getuned spul. Eerlijk gezegd maakt de autoshow daar zelf ook de meeste reclame voor. We dumpen hierboven en hieronder wat foto’s zodat je een beeld krijgt bij de variatie aan getunede auto’s.

Kaartje voor de autobeurs van Essen 2024

Een dagkaartje voor de beurs kost € 20,-. Voor kinderen van 6 tot 16 jaar, studenten en mensen met een beperking betaal je € 16,-. Je kunt ook alleen een kaartje kopen voor in de middag. Dan betaal je € 14,-. Wie graag als eerste bij de autobeurs van Essen 2024 wil zijn, kan een ticket bestellen voor de preview day op 29 november. Hier betaal je € 32,- voor. Hierbij kost een ticket voor kinderen, studenten en mensen met een beperking € 27,- en een middagticket kost € 17. Kinderen tot zes jaar oud mogen gratis naar binnen. Kaartjes kopen kan via de website van de Essen Motor Show.

Vind je dat @Wouter er weer een video moet gaan maken? Laat het hieronder weten!