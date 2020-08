Is deze BMW Siebener de neus van de zalm?

Druk je neus tegen het raam van de showroom en aanschouw deze BMW Siebener.

Een BMW met een kleurtje? Maar dit ding is toch gewoon zwart? Wel, ja ende neen. De kleur van deze Siebener is namelijk Azuritschwarz, al jarenlang vaste prik in het Individual programma van BMW. Soms kon je de kleur zelfs gewoon aanvinken in de configurator. Daarmee is het dus eigenlijk niet zo’n heel individuele Individual kleur, maar soit.

Azuritschwarz past bij BMW in het rijtje met Rubinschwarz en Citrinschwarz. De basis is zwarte verf, maar dan met respectievelijk blauwe, rode en goudgele ondertonen. Het verschil met saai valt meestal niet heel erg op, behalve in het juiste licht. Onder andere omstandigheden lijken de auto’s met deze kleuren vooral een chique zwarte Bimmer. Meer iets voor de subtiele genieters dus. Azuritschwarz wordt nog weleens verwisseld met Carbonschwarz, wat vooral vaak op modellen met M pakket te vinden is. Carbonschwarz is verwarrend genoeg echter in de basis blauwe verf, maar oogt bij grauw weer als vandaag meer zwart.

Onze favoriete BMW dealer in Abu Dhabi heeft nu een BMW M760Li uitgevoerd in Azuritschwarz. Het sinistere donkere thema wordt verder doorgezet door stijlvolle shadowline hoogglans zwarte sierlijsten. Alleen dat de giga-grille ook in het zwart is uitgevoerd, dat blijft toch een beetje knaak. Alleen de baaaaaaaadge achterop en de V12 baaaaaaadge op de C-stijl glimmen om eksters te laten weten dat je de dikste sjaak hebt gekocht. Het interieur is fraai maar niet super speciaal: hier is gekozen voor BMW Individual Volllederausstattung Merino Feinnarbe in Rauchweiß in combinatie met pianolak sierlijstjes. Op een 760 mag je zoiets wel verwachten.

Overigens nu we het toch hebben over die M760Li: de nieuwste modelgeneratie heeft stiekem gewoon 25 pk ingeleverd. Dat heeft alles te maken met nieuwe partikelfilters. Als je de auto koopt moet je het dus zien te stellen met slechts 585 pk. Life is pain.