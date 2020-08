Uitslag Formule 1: Grand Prix van België 2020

Valtteri Bottas wil graag dat jij dit verslag leest van de Grand Prix van België.

Toen de Grand Prix van Spanje twee weken geleden eindigden, werden we al meteen lekker gemaakt: bij de volgende race in België zou het wel weer eens ouderwets kunnen regenen. Flashbacks van 1998 schoten door het hoofd. Maar op het moment suprême is het weer eens kurkdroog. Potdikke, zijn we er weer ingetrapt.

Maar goed, een Grand Prix op Spa blijft natuurlijk ook op droog iets om naar uit te kijken. Ook als we weten dat Mercedes ‘m normaal gesproken bij voorbaat in de tas heeft. Misschien gaat er immers nog wat gebeuren met Pirelli’s zachte bandjes die ze weer naar deze race hebben meegenomen, of tetst Bottas zijn kopman eraf.

Gisteren in de kwalificatie was Hamilton een klasse apart. Verstappen pakte de derde plek na een knokpartijtje met Ricciardo. Die laatste zal vandaag aan het begin van de race nog wel even in Verstappens nek hijgen, want Renault rijdt in tegenstelling tot Red Bull en Mercedes met heel weinig downforce. Verder kunnen we bijvoorbeeld nog kijken naar de Ferrari’s. Na de 1-2 in de kwalificatie van vorig jaar kwam team rood dit jaar niet verder dan een 13-14. Ouch. Sainz zullen we niet in actie zien. De Spanjaard komt namelijk niet aan de start door technische malheur.

Start

De eerste vier komen ongeveer even lekker van hun plek. Ricciardo lijkt een klein beetje voordeel te hebben van zijn zachte rubber, maar kan geen kant op voor La Source. Hij moet dus settelen voor de run op Max door Eau Rouge. Achter Ricciardo heeft Ocon een goede start en komen ook Leclerc en Gasly als een speer uit de startblokken. Het franstalige drietal gaat en masse in de vooruit.

Aan het einde van het Kemmel Straight komt dan toch de verwachte aanval van Ricciardo op Verstappen. Het ziet er uiteindelijk spannender uit dan het is, want de Ozzie laat Max leven. Vice versa ook trouwens, maar het resultaat is dat Max derde blijft. De Mercs kunnen daarna gezellig wegrijden bij Max en hun gebruikelijke gaatje slaan om vervolgens de race te controleren.

LAP 1/44



Daniel Ricciardo fighting his old team mate Max Verstappen, but the Red Bull driver holds P3 😮#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/UqVCYzzXxw — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Terwijl Gasly zijn goede start een vervolg kan geven met een paar mooie moves en sterke race peeees, zien we de pijn bij Ferrari. Charles Leclerc rijdt nu echt uit positie met de SF1000H en dat op de achtste plaats. Hij wordt door iedereen simpel naar achteren verwezen, behalve door de Williamsen en de andere coureurs die met Ferrari-motor rijden. Zouden die motoren van de andere fabrikanten dan echt illegaal zijn?

Mid Race

De race lijkt een tikje tegen te gaan vallen als we opeens opschudding hebben. Twee wrakken staan heftig rokend langs de baan. Dat moet een dikke klapper geweest zijn. In de herhaling zien we dat Giovinazzi vlak voor Raikkonen in zijn eentje van de baan stuitert door een ouderwetse tankslapper. Raikkonen heeft geen last, de achter hem rijdende Russell wel. De Brit heeft de botte pech dat er ondanks de tether een wiel van GIO’s Alfa afschiet. Dat losgeslagen kleinood raakt Russells Williams rechts op de voorkant. Biem.

Er liggen flink wat carbon brokstukken op de baan, dus komt er een safetycar. Nadat de brokstukken weg zijn geveegd komt er natuurlijk een moment dat er aangevallen kan worden na Eau Rouge. Maar BOT zit een beetje te slapen op het moment dat HAM op zijn gas gaat. Verstappen kan echter ook geen vuist maken tegen de macht van Mercedes. Achter Max rijden nu Gasly en Perez. Zij hebben niet gebruik gemaakt van de safetycar om te stoppen en daar hebben ze dus wat posities mee gewonnen.

Hoe slim dat was kan je jezelf afvragen, vooral in het geval van Perez. De Mexicaan is immers gestart op de softs. Hoewel Checo bekend staat als een bandenfluisteraar, wordt hij al snel ingerekend door Ricciardo en Albon. Even later stopt Sergio alsnog voor zijn stop. Een beetje een moeilijke dit, strategisch gezien. Hamilton panikeert eventjes op de radio dat hij power verliest, maar helaas voor de neutrale fan is dat weer spannendmakerij.

Leclerc is door een matige pitstop teruggevallen achter Vettel en dringt aan bij zijn secondant. De voormalig kopman van het team wil echter niks weten van het enthousiasme van zijn jongere teammaat en slaat de aanval hardvochtig af. De twee Ferrari’s raken elkaar hierbij lichtjes, wat ongetwijfeld tot vreugde zal leiden aan de pitmuur. Maar ach, het gaat om P12 en P13.

Ricciardo is lekker onderweg en gaat langs Gasly voor P4. Ook Albon kan even later zijn voorganger bij Red Bull Racing en daarna volgt Ocon. Gasly begint de pijn van zijn oudere banden te voelen. Aan het einde van ronde 26 komt de Fransman naar binnen voor zijn eerste en vermoedelijk laatste stop. Voorlopig valt hij daarmee terug naar P16, maar velen voor hem zullen ook nog een keer de pit op moeten zoeken.

Ondertussen in Charles Leclerc ook nog een keer binnen geweest, wat wederom lang duurde. Desgevraagd vertelt het team hem dat ze na de race even laten weten waarom dat zo is. In de replay zien we dat de monteurs van het team een slangetje midscheeps onder de auto steken. Waarschijnlijk dus gewoon een hydraulisch probleem dat men niet volop over de ether wil gooien bij team rood. Kan er ook nog wel bij.

Hamilton en Bottas managen het gaatje naar Max een beetje en doen hun best niet het hele veld op een ronde te zetten. Je zou wellicht verwachten dat Albon dichterbij komt aan Ricciardo, maar het tegendeel is waar. De Britse Thai valt langzaam terug in de klauwen van Ocon. De topper in het veld heet Kimi Raikkonen. De Fin rijdt als beste Ferrari-coureur rond op de rand van de punten. De koning van Spa laat even zien waarom hij hier in het verleden vier keer won, waarvan twee keer in vrij matige auto’s.

Finish

In de slotfase komen Perez en met name Gasly terug met hun versere banden. Balen voor Gasly is daarbij dat hij achter Perez op de baan rijdt. Eigenlijk moet hij snel de Mexicaan voorbij om nog wat meer puntjes te sprokkelen. In de top-4 zit geen spanning meer. Ocon zit nu wel in de DRS-range bij Albon en Gasly gaat voorbij aan Perez. De roze Mercedes lijkt bij deze zevende race van het seizoen al wat van zijn glans verloren te zijn.

Ocon slaagt er in de laatste ronde nog in Albon te verschalken en maakt er een goede dag voor Renault van. Ricciardo maakt die dag nog ietsje beter met de snelste raceronde. Norris komt net tekort om Albon te pakken en finisht als zevende. Gasly daarentegen komt nog wel langszij aan Stroll voor P8. Daarmee resteert Racing Point niet meer dan de laatste twee puntenposities in de race. Het kan echter nog altijd slechter. Ferrari wordt vandaag dertiende en vijftiende. Grosjean finisht in de sandwich als veertiende en Raikkonen als voorste van het Ferrari-treintje als twaalfde. Ouch.

Volledige uitslag Formule 1 België 2020

Hamilton – Mercedes Bottas – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Ricciardo – Renault Ocon – Renault Albon – Red Bull Norris – McLaren Gasly – Alpha Tauri Stroll – Racing Point Perez – Racing Point Kvyat – Alpha Tauri Raikkonen – Alfa Romeo Vettel – Ferrari Grosjean – Haas F1 Leclerc – Ferrari Latifi – Williams Magnussen – Haas F1

DNF

Giovinazzi – Alfa Romeo

Russell – Williams



DNS

Sainz – McLaren