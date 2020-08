Mercedes: “Ricciardo is het snelst vandaag”

Maar natuurlijk denkt Mercedes dat Ricciardo het snelst is tijdens de GP van België. Anders stelt hun overwinning niet zo veel voor, wat ook zo is.

Voordat we beginnen aan ons wekelijkse uiting van frustratie naar het Formule 1-team van Mercedes, moet er één ding gezegd worden: de Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance is een absoluut meesterwerk. Zelden was een raceauto zó goed. Bekijk de kwalificatieronden eens terug. De W11 is megastabiel en levert enorm veel grip.

Hi-Fly banden

De auto maakt geen onwenselijke bewegingen. De auto straalt rust uit als ‘ie hard gaat. Pak dan de beelden van de Ferrari van Vettel. Alsof ze er een setje gebruikte Hi Fly-banden onder hebben gemonteerd. In elk bocht is de Ferrari onrustig, naast het feit dat ze tekortkomen op het rechte stuk. Mercedes is heer en meester met een oppermachtige auto waarmee een matige coureur op zijn sloffen wereldkampioen wordt. Maar naast een matige coureur hebben ze ook Lewis Hamilton. Dan krijg je dominantie in de sport.

Koningen

Dat gezegd hebbende, zou je verwachten dat Wolff en Hamilton als koningen door de paddock lopen. Ze zijn simpelweg het beste. Beter dan de rest. Maar nee, vandaag is Renault het snelste, aldus Mercedes. Jazeker, zonder hoesten en proesten zeggen ze dat Ricciardo voor gevaar zorgt op de rechte stukken. Dat zeggen ze tegen het onvolprezen Autosport:

De echt interessante auto is die van Ricciardo. Hij rijdt met weinig downforce en is verreweg het snelste. Ik geloof dat we met hem een situatie krijgen zoals met de Force India’s een paar jaar geleden. Dat ze het gaan proberen in Bocht 1. Toto Wolff, heeft een defecte glazen bol

Eau Rouge

Toegegeven: nu gaat het voornamelijk om de snelheid op het rechte stuk na Eau Rouge. Maar dan nog: Mercedes rijdt met enorme marges vooraan en Ricciardo stijgt even boven zichzelf uit en nu is hij de favoriet. Godzijdank is daar Ricciardo zelf die de verwachtingen een beetje tempert:

Max en de twee Mercedessen zullen op zondag een klasse apart zijn, net als alle andere zondagen. Ik zal iets extra’s moeten meebrengen om ze voor langere tijd te kunnen volgen. Het enige voordeel is dat wij snel zijn in sector 1 en 3, terwijl het in sector 2 lastig inhalen is. Daniel Ricciardo, is gewoon nuchter

Gepikeerd

Nu denkt u bij het lezen wellicht dat we een beetje gepikeerd zijn. Wel een beetje uiteraard. Het is immers onze favoriet sport. Natuurlijk hopen we op succes voor Verstappen en bovenal een spectaculaire race met een onverwachte winnaar. Dat Mercedes vandaag gaat winnen is echt bijzonder knap én verdiend. Alleen, die valse bescheidenheid maakt het echter tenenkrommend. Natuurlijk moeten ze doen alsof de sport spannend is en de concurrentie hevig.

Daar is echter al jaren geen sprake van. Na vijf WK’s op rij en een bizarre voorsprong in het klassement 2020 mag je best zeggen dat je de favoriet bent. Net als met Audi in Le Mans moeten we alleen niet pretenderen dat het zes maal strijd was, want dat was het gewoonweg niet.

Mocht je nog niet weten waar je de GP kunt kijken, check dan dit artikel. Houd er ook rekening mee dat Ziggo vandaag de race gratis uitzendt!