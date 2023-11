BMW XM kan dus gewoon NOG veel mooier en fraaier

Deze uiterst sierlijke BMW XM is het toppunt van elegantie.

De BMW XM is een designhoogstandje. De auto is specifiek ontworpen om bijzonder te zijn. In technisch opzicht is het ‘gewoon’ een BMW X5. Nu zou je zeggen dat de BMW X6 al de afwijkende, sportievere en provocerende variant is, maar er was dus ruimte voor nóg zo’n model.

De BMW XM is bedoeld om argeloze voorbijgangers te confronteren met de diepte van je financiële reserves en de ontwikkeling van je verfijnde smaak. Het probleem is natuurlijk dat er best veel mensen zijn die weten wat mooi is. En dat ook kunnen betalen.

XM van Renegade Designs

Dus wat moet je dan? Nou, je kan je gaan wenden tot aftermarket specialisten die een zesde zintuig hebben voor het gracieuzer maken van een BMW. Zo’n bedrijf is Renegade Designs. Deze veredelaars zijn gevestigd in Dubai, dus ze zitten dichtbij de klanten die het zich kunnen veroorloven.

Ze hebben een carbon bodykit ontwikkeld, specifiek voor de BMW XM. Eerlijk is eerlijk, Renegade Designs heeft er wel wat bijzonders van gemaakt. Het is een gelimiteerde oplage, dus het is niet zo dat Ali B straks óók in dezelfde XM voorbij komt rijden om jonge vrouwelijke zangtalenten af te zetten bij de taxistandplaats. Er worden 10 kits gebouwd en dan is het klaar.

Carbon!

De hoeveelheid carbon beperkt zich absoluut niet tot een splittertje en een spoiler. Welnee, een enorme hoeveelheid is nu van koolstofvezel. Zelfs de sideskirts – zo groot als treeplanken – zijn van carbon, net als de wielkasten. De motorkap, bumpers, spiegelkappen en ga zo maar door. Het geheel wordt gecompleteerd met een setje 23 inch ‘licht’-metalen velgen.

In technisch opzicht is Renegade Designs van mening dat het werk van BMW ///M al briljant is. Er is dus niets veranderd aan de aandrijflijn. In tegenstelling tot de bovengenoemde BMW X5, heeft de XM een biturbo V8 plus elektrische ondersteuning. Met 750 pk en 1.000 Nm kom je niet echt te kort, denken wij.

Check hier de rijtest met de BMW XM: