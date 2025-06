Is deze eighties occasion kamp of camp?

Slechts 64k op de teller in 37 jaar tijd, maar durft jouw imago het aan?

Je hebt van die auto’s… Stiekem vinden we ze allemaal gaaf, maar ze hebben, of hadden, een bepaald imago. Deze occasion op Marktplaats is er zo eentje. Daarom is de vraag of je hem durft te kopen.

Dat durven zit hem dan misschien niet eens in het feit dat de auto al 37 jaar oud is. Nee het ligt aan dat kleine sterretje dat je al kunt spotten op de kilometerteller. Deze Mercedes 190E heeft namelijk wat wij vroeger kamp-specs noemden.

Nou niet meteen je vrienden van het kamp gaan bellen, want dat is helemaal niet negatief. Ondergetekende is opgegroeid in Bergen op Zoom en dat is niet alleen een kermisstad, maar heeft ook een grote kampgemeenschap die in auto’s doet.

Prachtige klassieker

Toen ik in de jaren negentig opgroeide in deze West-Brabantse stad was “het kamp” een begrip. Bij mij in de klas zat Klaas Otto (niet die) en die woonde op het kamp. De familie Otto reed in een auto als deze occasion en dat vonden we dan echt een kamp-auto. MAAR, we waren gewoon allemaal jaloers, want zeg nou zelf, als je dit in de jaren negentig kon rijden in zo’n provinciestad, dan deed je toch iets goed?

Vandaag de dag is deze Mercedes W201 190 E uit 1988 gewoon een prachtige klassieker. Onder de motorkap een 2.0 liter viercilinder met 122 pk, maar voor de looks wel de bumper, sideskirts, spoiler en middenconsole die bij de 2.3-16V hoorde.

Putdeksels!

De verkoper doet er 15 inch putdeksels gratis bij en weet ook te melden dat de airco de auto nog ijskoud maakt. De antenne is elektrisch en schakelen doe je met de hand. De huidige eigenaar is pas eigenaar nummer 3 en de auto is schadevrij. Op een kras op de rechterachterdeur en een scheur in de voorruit na dan.

Naar eigen zeggen is het onderhoud op orde, net een grote beurt gehad. Een mooie youngtimer voor de liefhebber? Voor 12.500 euro is ie voor jou. Kijk maar eens naar de advertentie en bedenk voor je zelf of je deze occasion aandurft. Qua imago dan hè… Wat vinden jullie? Is deze occasion kamp of camp?