Wat kost de nieuwe politie-Mercedes als occasion?

De politie gaat aan de Mercedes-Benz E 450 d. Wat kost zo’n ding gebruikt?

De Audi A6 Avant TDI politiebeukers dien we nu nog zien worden op termijn vervangen voor een Benz. En wat voor één. Eerder deze maand werd bekend dat de politie met de aanbesteding is uitgekomen op een Mercedes-Benz E 450 d Estate. Deftige keuze hoor.

Een Audi A6 Avant TDI is sporadisch wel te vinden op Marktplaats, maar hoe zit het met deze Benz? Dat valt nog niet mee. We vonden slechts twee (!) exemplaren van de Mercedes-Benz E 450 d op de bekendste handelssite van Nederland. Bovendien is het tweemaal sedan, geen estate.

Dat is ook niet zo gek. Een vrij nieuwe diesel is al behoorlijk zeldzaam in Nederland. Laat staan eentje in dit segment én dan ook nog eens met deze dikke motor. Misschien dat het aanbod de komende tijd gaat groeien als de politie erin gaat rijden. Denk aan ex-politie bakken met hoge kilometers of schadeauto’s.

Geen estate dus op Marktplaats, maar deze E 450 d is wel een mooie hoor. Te koop aangeboden door de dealer, met garantie en onderhoud voor de komende jaren inbegrepen. Het is een piepjong exemplaar, nog geen jaar oud.

De eerste afschrijving heeft zijn werk gedaan. De dieselbeuker verliet de showroom voor €144.799 in april 2024. Nog geen 12 maanden verder en de dealer wil er graag €100.940 voor vangen. De Benz is met 8.233 kilometer nog vers achter de oren.

De aandrijflijn is heerlijk. Zes cilinders, 367 pk aan vermogen, een automaat met negen verzetten. Je zou er bijna politieagent voor worden. Zelfs taxichauffeurs rijden niet in zo’n dikke 450.

Er net zo deftig bij rijden als oom agent? Dan moet je naar de dealer in Rotterdam, waar deze Mercedes-Benz E 450 d te koop wordt aangeboden.